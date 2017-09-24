В Новосибирске раскрыли кражу спасательных жилетов из самолёта





Кражи произошли независимо друг от друга

Новосибирские транспортные полицейские раскрыли кражу спасательных жилетов. Жилеты были похищены из магистральных самолетов «Хабаровск — Новосибирск».





«В дежурную часть линейного отдела в аэропорту Толмачёво поступило сразу два сообщения о кражах спасательных жилетов с рейсов №5642 «Хабаровск – Новосибирск». Представители авиакомпании рассказали оперативникам о том, что с интервалом в два дня из самолетов были похищены спасательные жилеты, которые находились под местами пассажиров. В ходе расследования хищений оперативники быстро установили круг лиц причастных к совершению краж. Ими оказались пассажиры рейсов: 28-летний и 36-летний мужчины. Завладеть жилетами злоумышленникам удалось из-за свободного доступа к ним. Объяснить случившееся граждане не смогли», — сообщается в пресс-службе Управления на транспорте МВД РОССИИ по Сибирскому федеральному округу.





Спасательные жилеты вернули авиакомпании, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решён.





Ранее полицейские завели уголовное дело в отношении двух мужчин, которые, по версии следствия, украли 650 противоугонов с железнодорожных рельсов между станциями Инская и Издревая.