В Новосибирске раскрыли кражу спасательных жилетов из самолёта


Кражи произошли независимо друг от друга
Кражи произошли независимо друг от друга

Новосибирские транспортные полицейские раскрыли кражу спасательных жилетов. Жилеты были похищены из магистральных самолетов «Хабаровск — Новосибирск».


«В дежурную часть линейного отдела в аэропорту Толмачёво поступило сразу два сообщения о кражах спасательных жилетов с рейсов №5642 «Хабаровск – Новосибирск». Представители авиакомпании рассказали оперативникам о том, что с интервалом в два дня из самолетов были похищены спасательные жилеты, которые находились под местами пассажиров. В ходе расследования хищений оперативники быстро установили круг лиц причастных к совершению краж. Ими оказались пассажиры рейсов: 28-летний и 36-летний мужчины. Завладеть жилетами злоумышленникам удалось из-за свободного доступа к ним. Объяснить случившееся граждане не смогли», — сообщается в пресс-службе Управления на транспорте МВД РОССИИ по Сибирскому федеральному округу.


Спасательные жилеты вернули авиакомпании, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решён.


Ранее полицейские завели уголовное дело в отношении двух мужчин, которые, по версии следствия, украли 650 противоугонов с железнодорожных рельсов между станциями Инская и Издревая.

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