Улица 25 лет Октября встала в пробку из-за аварии

В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал

В Калининском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Vitz, в результате чего образовалась пробка. Как сообщили в аварийные комиссары ГК «Аварком», ДТП произошло в 19:30 на пересечении улиц Александра Невского и 25 лет Октября.


«Водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по улице Александра Невского в сторону улицы Учительской. Девушка на "Витце" поворачивала в сторону улицы 25 лет Октября. При повороте девушка столкнулась с "семёркой". В результате аварии "Витц" отлетел на стоявший неподалеку автомобиль. На улице 25 лет Октября образовалась большая пробка», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ аварийный комиссар ГК «Аварком».


В целом уровень пробок в городе оценивается на 3,5 балла
В целом уровень пробок в городе оценивается на 3,5 балла


По информации аваркомов, в аварии никто не пострадал. Вчера жертвой аварии стала молодая женщина, которую сбил автобус

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