Жители домов на Котовского обнаружили забор на месте предполагаемого сквера
Забор возле домов на Котовского в Ленинском районе Новосибирска заметили сегодня утром — жители полагают, что здесь построят гипермаркет «Лента», который испортит архитектурный облик улицы.
«Они там деревья уже пилят. Сегодня утром уже заканчивали (ставить забор). И там уже вышли жильцы, возмущались тем, что забор идет даже по придомовой территории, — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель НГС Евгений. — Здесь есть какая-то архитектура, а если они поставят на этой узкой улице страшное желто-синее здание, что это будет?».
Весной жители Котовского своими силами убирали эту площадку — двадцать участников движения «Мы против "Ленты" на Котовского» убрали мусор по соседству с парком им. Кирова и надеялись, что здесь создадут сквер вместо нового гипермаркета.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова