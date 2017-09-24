Жители домов на Котовского обнаружили забор на месте предполагаемого сквера

Весной жители ближайших домов вывезли с этой территории больше 40 мешков мусора
Весной жители ближайших домов вывезли с этой территории больше 40 мешков мусора

Забор возле домов на Котовского в Ленинском районе Новосибирска заметили сегодня утром — жители полагают, что здесь построят гипермаркет «Лента», который испортит архитектурный облик улицы. 


«Они там деревья уже пилят. Сегодня утром уже заканчивали (ставить забор). И там уже вышли жильцы, возмущались тем, что забор идет даже по придомовой территории, — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель НГС Евгений. — Здесь есть какая-то архитектура, а если они поставят на этой узкой улице страшное желто-синее здание, что это будет?». 


Весной жители Котовского своими силами убирали эту площадку — двадцать участников движения «Мы против "Ленты" на Котовского» убрали мусор по соседству с парком им. Кирова и надеялись, что здесь создадут сквер вместо нового гипермаркета

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