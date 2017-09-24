«Лексус» на полном ходу врезался в стоящую «Хонду»: у водителя CRV переломы двух ног





«Лексус» на полном ходу столкнулся со стоящей «Хондой»

На Ипподромской «Лексус 470» на полном ходу врезался в «Хонду CRV», которую грузили на эвакуатор из-за поломки — водитель «Хонды» попал в больницу с переломами обеих ног.





Как сообщили в службе аварийных комиссаров МОО «Аварком», авария произошла 24 сентября около 14:30. Сломанная «Хонда CRV» стояла на улице Ипподромской со стороны Кропоткинских бань в направлении автовокзала, возле дома 145 по улице Писарева. Водитель автомобиля вызвал эвакуатор, чтобы машину отвезли на ремонт.





Авария произошла на Ипподромской





«Водитель эвакуатора отошёл и начал опускать платформу, в этот момент двигавшийся по улице Ипподромской со стороны улицы Кропоткина в сторону улицы Военная водитель автомобиля Lexus не заметил стоящий автомобиль с выставленным знаком аварийной остановки и протаранил его на полном ходу. От удара Honda влетела в эвакуатор», — рассказали в МОО «Аварком».





Столкновение произошло, когда сломанную машину грузили на эвакуатор









В результате серьезно пострадал водитель «Хонды», который в момент аварии стоял между эвакуатором и своей машиной. Он получил много травм, в том числе переломы обеих ног. Мужчину увезли в больницу на реанимобиле.





За выходные это уже не первое ДТП, в котором есть пострадавшие. 23 сентября автобус сбил молодую женщину возле станции метро «Гагаринская».