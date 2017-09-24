Прохожие пожаловались на струи кипятка с третьего этажа дома на «Телецентре»

Кипяток, по словам жителей, льется на дорогу регулярно

Жители домов улицы Римского-Корсакова не могут выяснить, почему из трехэтажного дома прямо на улицу льются струи кипятка — эту картину они наблюдают уже не первый год.







«В последний раз было 22 сентября, около 10 утра, — сообщил НГС.НОВОСТИ житель соседнего дома Николай Кальтюгин. — Это происходит время от времени, не знаю, с чем связано. Кипяток прямо льется».







Он уточнил, что это дом по адресу: 2-й переулок Римского-Корсакова, 3.







По информации 2ГИС, 3-этажный жилой дом по этому адресу обслуживает управляющая компания «Жилой квартал». Комментарий от руководства и дежурного УК получить не удалось. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить причины коммунального казуса.





Коммунальные аварии — не редкость для новосибирцев. Но чаще все-таки струи воды бьют из под земли.









Струя кипятка из дома на «Телецентре»



