Прохожие пожаловались на струи кипятка с третьего этажа дома на «Телецентре»
Жители домов улицы Римского-Корсакова не могут выяснить, почему из трехэтажного дома прямо на улицу льются струи кипятка — эту картину они наблюдают уже не первый год.
«В последний раз было 22 сентября, около 10 утра, — сообщил НГС.НОВОСТИ житель соседнего дома Николай Кальтюгин. — Это происходит время от времени, не знаю, с чем связано. Кипяток прямо льется».
Он уточнил, что это дом по адресу: 2-й переулок Римского-Корсакова, 3.
По информации 2ГИС, 3-этажный жилой дом по этому адресу обслуживает управляющая компания «Жилой квартал». Комментарий от руководства и дежурного УК получить не удалось. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить причины коммунального казуса.
Коммунальные аварии — не редкость для новосибирцев. Но чаще все-таки струи воды бьют из под земли.
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Анна Богданова
Видео предоставлено Николаем Кальтюгиным