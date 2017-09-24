Прохожие пожаловались на струи кипятка с третьего этажа дома на «Телецентре»

Кипяток, по словам жителей, льется на дорогу регулярно
Кипяток, по словам жителей, льется на дорогу регулярно

Жители домов улицы Римского-Корсакова не могут выяснить, почему из трехэтажного дома прямо на улицу льются струи кипятка — эту картину они наблюдают уже не первый год. 


«В последний раз было 22 сентября, около 10 утра, — сообщил НГС.НОВОСТИ житель соседнего дома Николай Кальтюгин. — Это происходит время от времени, не знаю, с чем связано. Кипяток прямо льется».


Он уточнил, что это дом по адресу: 2-й переулок Римского-Корсакова, 3.


По информации 2ГИС, 3-этажный жилой дом по этому адресу обслуживает управляющая компания «Жилой квартал». Комментарий от руководства и дежурного УК получить не удалось. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить причины коммунального казуса. 


Коммунальные аварии — не редкость для новосибирцев. Но чаще все-таки струи воды бьют из под земли



Струя кипятка из дома на «Телецентре»


Прочтений: 2354
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено