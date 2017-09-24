Сбитый машиной лось убежал в лес

Лось, которого автомобиль сбил на Бердском шоссе

Сбитый в субботу вечером лось оклемался и убежал в лес — прохожие пытались оказать ему помощь, но животное решило обойтись.







«Пока решали, кому он нужен будет, он оклемался, встал и убежал. Вот погибнет в лесу — не погибнет, это непонятно», — рассказали в полиции.







Напомним, 23 сентября около 22:00 в Советском районе Новосибирска иномарка сбила лося. Машина получила серьезную вмятину. Лось остался лежать на обочине. По информации очевидцев, животному повредило ногу.





Подписчики «Сообщества Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что прохожие хотели найти транспорт для животного и вызвать ветеринара, однако лось ждать не стал. Также известно, что на месте аварии работала «скорая помощь», однако, в полиции не смогли уточнить информацию о состоянии водителя.