Тройное ДТП в Октябрьском районе: девятка догнала «Тойоту Марк II»

В Октябрьском районе тройное ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска ВАЗ-2109 въехал в «Тойоту Марк II», в результате чего получилось тройное ДТП.







Как сообщили в Службе аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла 24 сентября, около 10 утра. ВАЗ-2109 ехал за «Тойотой Марк II» по улице Московской со стороны Кирова. «ВАЗ догнал "Тойоту", после чего она вылетела на перекресток и столкнулась с Subaru Impreza, которая двигалась по Московской со стороны Автогенной в направлении Лобова», — сообщили в службе.







«Тойоту» вынесло на перекресток после столкновения с «девяткой»





По информации аваркомов, в аварии никто не пострадал. Вчера жертвой аварии стала молодая женщина, которую сбил автобус.