В Заельцовском районе мужчина угнал КамАЗ

КамАЗ искали почти три недели
КамАЗ искали почти три недели

Полиция нашла КамАЗ, угнанный 2 сентября в Заельцовском районе Новосибирска, — 33 летний угонщик поставил его в соседнем квартале. 


«2 сентября от дома по улице Сухарной неизвестный угнал автомобиль КамАЗ. Хозяин грузовика сообщил о случившемся в полицию. Обнаружили автомобиль у дома по улице Ельцовской и установили подозреваемого — ранее не судимого 33-летнего местного жителя», — сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


КамАЗ вернули владельцу, в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ (угон). Сейчас, по информации полиции, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ведется расследование. 


Зачем мужчине нужно было угонять КамАЗ и хранить его неподалеку, в полиции уточнить не смогли. Однако, в истории Новосибирска встречались еще более удивительные случаи — угоняли даже трамвай

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