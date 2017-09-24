В Заельцовском районе мужчина угнал КамАЗ

КамАЗ искали почти три недели

Полиция нашла КамАЗ, угнанный 2 сентября в Заельцовском районе Новосибирска, — 33 летний угонщик поставил его в соседнем квартале.







«2 сентября от дома по улице Сухарной неизвестный угнал автомобиль КамАЗ. Хозяин грузовика сообщил о случившемся в полицию. Обнаружили автомобиль у дома по улице Ельцовской и установили подозреваемого — ранее не судимого 33-летнего местного жителя», — сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





КамАЗ вернули владельцу, в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ (угон). Сейчас, по информации полиции, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ведется расследование.





Зачем мужчине нужно было угонять КамАЗ и хранить его неподалеку, в полиции уточнить не смогли. Однако, в истории Новосибирска встречались еще более удивительные случаи — угоняли даже трамвай.