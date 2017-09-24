В зоопарке собрали 350 мешков мусора

Участники субботников на территории зоопарка

В Новосибирском зоопарке прошли субботники, посвященные всероссийской акции «Зелёная Россия» и «Мы чистим мир», — в них участвовали представители общественных организаций, школьники и директор зоопарка.





В акции приняли участие новосибирские школьники





«Было вывезено более 350 мешков мусора», — уточняется в официальной группе «ВКонтакте» Новосибирского зоопарка. В уборке территории принял участие директор зоопарка Андрей Шило, а также участники движения «Юные экологи Сибири», Всероссийского Общества Охраны Природы, сотрудники филиала «Аэронавигация Западной Сибири», а также ученики гимназии № 11 «Гармония», школы № 180, 36 и гимназии № 10.







Директор зоопарка Андрей Шило

«Зелёная Россия» — всероссийская экологическая акция, в рамках которой весь сентябрь желающие объединяются в группы и проводят субботники во дворах и парках. Всемирная акция «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора») зародилась в Австралии, когда сотни людей вышли на уборку пляжей, постепенно к акции присоединились тысячи людей по всему миру.







Помимо уборки мусора, посетители зоопарка могут заметить и новые таблички, которые появились у клеток и вольеров, где указаны даты рождения животных.

