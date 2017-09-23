Автомобиль влетел в лося на Бердском шоссе

Животному повредило заднюю ногу

Вечером 23 сентября в Советском районе Новосибирска иномарка сбила лося, машина получила серьезную вмятину. Животное лежит на обочине, точной информации о его состоянии нет. По словам читателя, ДТП произошло около 10 часов вечера недалеко от Нижней Ельцовки.







«Мы проезжали мимо в сторону Академгородка. Лось лежал на обочине с поднятой головой, смотрел вдаль. Рядом уже стояли две машины полиции. Одна на обочине, вторая на средней полосе. Ходят сотрудники полиции и, видимо, водитель с поддержкой», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец последствий аварии.





Как сообщает читатель, у автомобиля сильно помят капот, а водитель ходил вокруг, держась руками за голову. По предварительным данным животному повредило заднюю ногу.





На месте ДТП работают сотрудники полиции





В Новосибирской области автомобили не первый раз сбивают лосей, переходящих дорогу. Подобный случай произошел в мае. Тогда женщина-водитель «Тойоты» сбила лося на трассе и врезалась в грузовик — после этого иномарка превратилась в груду металла.