Автомобиль влетел в лося на Бердском шоссе

Животному повредило заднюю ногу
Животному повредило заднюю ногу

Вечером 23 сентября в Советском районе Новосибирска иномарка сбила лося, машина получила серьезную вмятину. Животное лежит на обочине, точной информации о его состоянии нет. По словам читателя, ДТП произошло около 10 часов вечера недалеко от Нижней Ельцовки.


«Мы проезжали мимо в сторону Академгородка. Лось лежал на обочине с поднятой головой, смотрел вдаль. Рядом уже стояли две машины полиции. Одна на обочине, вторая на средней полосе. Ходят сотрудники полиции и, видимо, водитель с поддержкой», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец последствий аварии. 


Как сообщает читатель, у автомобиля сильно помят капот, а водитель ходил вокруг, держась руками за голову. По предварительным данным животному повредило заднюю ногу. 


На месте ДТП работают сотрудники полиции


В Новосибирской области автомобили не первый раз сбивают лосей, переходящих дорогу. Подобный случай произошел в мае. Тогда женщина-водитель «Тойоты» сбила лося на трассе и врезалась в грузовик — после этого иномарка превратилась в груду металла. 

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