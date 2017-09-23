Жители города Обь мёрзнут в своих домах из-за капитального ремонта теплосетей


Ремонт не успели закончить к началу отопительного сезона
Ремонт не успели закончить к началу отопительного сезона

Жители города Обь жалуются на холодные батареи и холодную воду вместо горячей — причиной стал затянувшийся капитальный ремонт теплосетей. На сегодняшний день без отопления и горячей воды остается треть города, а сроки подачи тепла в дома постоянно сдвигаются. 


«В мае нам отключили всю систему теплоснабжения ввиду того, что был запланирован капитальный ремонт во всём городе. Тогда же и перерыли весь город, меняли трубы отопления и горячего водоснабжения. Всё это время у нас не было ни отопления, ни горячей воды. В итоге сейчас сентябрь, за окном 0 градусов, а тепло в дома так и не поступает. В половине домов отопление есть, а в другой половине — еще даже трубы не везде заменили», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель.


«На соседней улице закопали в пятницу, но у нас пока тишина. Звонила диспетчеру, она сказала что рабочие должны быть на объекте, и отопление дадут в понедельник. Но их (рабочих — А.С.) нет и с такой скоростью как они зарывали и укладывали трубы по соседству, они никак не могут успеть к понедельнику дать отопление. Обещали дать отопление до 22 сентября», — жалуется жительница дома на улице Кирова.


Отопление обещали дать 22 сентября
Отопление обещали дать 22 сентября


Получить оперативный комментарий в администрации города Обь не удалось. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ следят за развитием событий. 


Днём 23 сентября в Новосибирске и области выпал первый снег. О том, что на этих выходных Новосибирскую область ждут заморозки, накануне сообщали синоптики. Также они говорили о том, что прохладная погода будет преобладать в регионе всю третью декаду сентября. Ожидается, что температура будет ниже нормы в среднем на 2–4 градуса. 

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