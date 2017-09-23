Больше 100 домов в Ленинском районе остались без холодной воды





Причиной отключения стала авария

Больше 100 домов остались без холодной воды в Ленинском районе Новосибирска. Причиной отключения стала авария на водопроводе.





«Воды холодной нет весь день. У нас на улице Пушкарёва отключение и на улице Пилотов тоже, разговаривал с соседкой. У остальных вроде бы всё в порядке. Мы звонили в аварийную, там нам сказали, что авария на водоводе», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Артём.





По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», ремонтные работы будут завершены в 2:00 24 сентября.





Воду дадут в 2 часа ночи 24 сентября





Отключения воды в Новосибирске — не редкость. На улице Сухарной больше месяца не было горячей воды. Тогда причиной отключения стал долг котельной перед поставщиком газа.