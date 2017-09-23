Хоккей: «Сибирь» одержала победу над минским «Динамо»

Новосибирцы вырвались вперёд во втором периоде, но в третьем уступили соперникам одну шайбу

Сегодня, 23 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выиграл домашний матч чемпионата КХЛ у минского «Динамо» со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).







В первом периоде игра развивалась достаточно вяло: ни гостям, не хозяевам площадки не удалось открыть счёт. Это случилось уже на второй минуте второго периода: шайба влетела в ворота минчан. В составе «Сибири» отличился Владислав Наумов.







«Отличная игра всей пятёрки!!! [Степан] Санников вступил в борьбу за шайбу у борта, [Вячеслав] Основин подхватил и выдал пас на [Владислава] Наумова, который прошил [минского вратаря Йонаса] Энрота!» - сообщается в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».





В конце второго периода «Сибирь» ещё сильнее оторвалась от соперника: когда новосибирские хоккеисты остались в большинстве, шайбу в ворота соперника отправил Патрик Закриссон. В третьем периоде «динамовцам» удалось немного отыграться: на 59-й минуте счёт стал 2:1. Именно с таким счётом игра и закончилась.







Ворота новосибирской команды защищал Александр Салак.











Эта победа стала особенно важной для «Сибири» на фоне предыдущего матча, когда новосибирские хоккеисты всухую проиграли московскому «Динамо».





Сейчас «Сибирь» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт 25 сентября в ЛДС «Сибирь»: хоккеисты сразятся с ярославским «Локомотивом».

