«Как после бомбёжки»: сибирячка пожаловалась на бездорожье в Ленинском районе

Бездорожье на улице Титова

Жительница Новосибирска Галина Васютина пожаловалась на огромные канавы на подъезде к Южному микрорайону с улицы Титова.







Как рассказала Галина Васютина, весной она купила участок на улице Облачной в Южном микрорайоне и столкнулась с тем, что в посёлок невозможно проехать. Асфальт на улице Титова заканчивается уже возле дома № 204 – на пересечении с улицей Бийской, а потом начинается сплошное бездорожье, которое тянется вдоль трамвайной линии.







«Там всё залито, там такие ямы – выше капота. Честное слово, страшно. Дороги нет. Ни грунтовой, ни отсыпанной - никакой. От 204-го дома немножко гравийкой отсыпано было метров, наверное, сто, но она тоже уже уделанная – по ней страшно ездить. А ещё на Титова, где заканчивается асфальт, трубы лежат огромного диаметра, и с них вся городская дождевая вода сюда к нам течёт. Сегодня после ночного ливня у нас потоп, просто болото. Как заезжать к нам в посёлок, вот эти 500-700 метров – просто как после бомбёжки», - описала ситуацию Галина Васютина.







По её мнению, эти ямы стоило бы разровнять и отсыпать слоем щебёнки.







НГС.НОВОСТИ написали официальный запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируют ли власти приводить в порядок эту дорогу.





Ранее в мэрии составили список проблемных дорог и теперь предлагают новосибирцам выбрать те, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Голосование идёт на муниципальном портале «Мой Новосибирск».