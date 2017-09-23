Четыре десятка фотографов со всей страны запечатлели симпатичные самолёты в Толмачёво

Сегодня, 23 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво прошёл официальный споттинг, на котором увлечённые авиацией фотографы смогли запечатлеть разные типы самолётов.


Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот»
Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот»


Всего в мероприятии приняли участие 30 любителей авиасъёмки и 10 фотокорреспондентов СМИ. Кроме фотографов из Новосибирской области поохотиться за пассажирскими и грузовыми самолётами в Толмачёво приехали их коллеги из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Красноярска, Томска, Кемеровской области, Алтайского края.


«Официальные споттинги позволяют фотографам поближе познакомиться с работой аэропорта и поближе подойти к самолётам, сфотографировать необычные ливреи. А аэропорт гостеприимно открывает двери, потому что мы понимаем, что любители авиации — это наши друзья, которые потом рассказывают о нас всему миру через свои и мировые отраслевые ресурсы», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


Побывал на сегодняшнем споттинге и фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ Александр Ощепков.


Boeing 737 авиакомпании «Победа»
Boeing 737 авиакомпании «Победа»


Подготовка к полёту
Подготовка к полёту


McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании Lufthansa
McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании Lufthansa


В съёмках участвовали четыре десятка фотографов
В съёмках участвовали четыре десятка фотографов


Embraer 170 авиакомпании S7
Embraer 170 авиакомпании S7


Фотографировать самолёты съехались любители авиасъёмки из Сибири, Урала и Москвы
Фотографировать самолёты съехались любители авиасъёмки из Сибири, Урала и Москвы


Грузовой самолёт авиакомпании Cargolux
Грузовой самолёт авиакомпании Cargolux


Среди самолётов, прилетающих в Толмачёво, порой встречаются очень любопытные экземпляры. Например, несколько месяцев назад споттеры запечатлели самолёт авиакомпании NordStar в «улыбающейся» ливрее. А летом в новосибирский аэропорт прилетел первый прямой рейс авиакомпании «Россия» из Сочи — он был выполнен на огромном Boeing 747 в тигровой ливрее.

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