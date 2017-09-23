Четыре десятка фотографов со всей страны запечатлели симпатичные самолёты в Толмачёво

Сегодня, 23 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво прошёл официальный споттинг, на котором увлечённые авиацией фотографы смогли запечатлеть разные типы самолётов.





Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот»





Всего в мероприятии приняли участие 30 любителей авиасъёмки и 10 фотокорреспондентов СМИ. Кроме фотографов из Новосибирской области поохотиться за пассажирскими и грузовыми самолётами в Толмачёво приехали их коллеги из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Красноярска, Томска, Кемеровской области, Алтайского края.







«Официальные споттинги позволяют фотографам поближе познакомиться с работой аэропорта и поближе подойти к самолётам, сфотографировать необычные ливреи. А аэропорт гостеприимно открывает двери, потому что мы понимаем, что любители авиации — это наши друзья, которые потом рассказывают о нас всему миру через свои и мировые отраслевые ресурсы», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта Толмачёво.







Побывал на сегодняшнем споттинге и фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ Александр Ощепков.





Boeing 737 авиакомпании «Победа»





Подготовка к полёту





McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании Lufthansa





В съёмках участвовали четыре десятка фотографов





Embraer 170 авиакомпании S7





Фотографировать самолёты съехались любители авиасъёмки из Сибири, Урала и Москвы





Грузовой самолёт авиакомпании Cargolux





Среди самолётов, прилетающих в Толмачёво, порой встречаются очень любопытные экземпляры. Например, несколько месяцев назад споттеры запечатлели самолёт авиакомпании NordStar в «улыбающейся» ливрее. А летом в новосибирский аэропорт прилетел первый прямой рейс авиакомпании «Россия» из Сочи — он был выполнен на огромном Boeing 747 в тигровой ливрее.