Массовая потасовка на парковке закончилась стрельбой из карабина

После ночной стрельбы полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство»
После ночной стрельбы полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство»

Ночью 23 сентября на парковке в Заельцовском районе Новосибирска произошла массовая потасовка, один из её участников вытащил из машины оружие и начал стрелять.


Конфликт случился возле дома № 37 на улице Нарымской. Как рассказал НГС.НОВОСТИ свидетель происшествия, он ехал мимо вместе с друзьями и увидел толпу примерно из тридцати человек, которые громко ссорились на парковке. Судя по их репликам, это была ссора на национальной почве.


«Как таковой драки там не было, чтобы кого-то прям избивали. Ну, может быть, кому-то разбили нос, может быть, даже не одному, но не более. Покалеченных после этой драки не было. Никто "скорую" не вызывал», — описал ситуацию очевидец.


По его словам, неподалёку стояли полицейские, которые наблюдали за происходящим, но в конфликт поначалу не вмешивались. Позже подъехали инспекторы ГИБДД.


«Ну вроде крики криками, потасовка потасовкой, но тут один из этой толпы просто срывается и бежит в сторону чёрного, наглухо тонированного "Кайена". Явно бежит не за мороженым. Мы окрикнули сотрудников, чтобы привлечь их внимание. И обратно через секунду он бежит уже с "Сайгой" в руках. Сотрудник ГИБДД кидается ему наперерез, но просто не успевает. Тот вырывается к толпе и делает два выстрела в ноги. Дальше сотрудники ГИБДД начали его скручивать. Посадили в машину и увезли в отдел. На этом конфликт был исчерпан, ну кто-то походил, покричал ещё какое-то время — и всё, народ рассосался», — рассказал очевидец.


В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что ночью в Заельцовском районе случилась стрельба. «В 3:40 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из ночных заведений. На место прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники полиции на месте задержали гражданина 1985 года рождения, который произвёл два выстрела в землю, предварительно, из охотничьего оружия», — прокомментировали в областной полиции.


В пресс-службе уточнили, что полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».


В прошлом месяце перестрелка случилась возле бердского магазина «Колорлон». В ней участвовали 15 сибиряков, не обошлось без раненых

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