Массовая потасовка на парковке закончилась стрельбой из карабина

После ночной стрельбы полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство»

Ночью 23 сентября на парковке в Заельцовском районе Новосибирска произошла массовая потасовка, один из её участников вытащил из машины оружие и начал стрелять.







Конфликт случился возле дома № 37 на улице Нарымской. Как рассказал НГС.НОВОСТИ свидетель происшествия, он ехал мимо вместе с друзьями и увидел толпу примерно из тридцати человек, которые громко ссорились на парковке. Судя по их репликам, это была ссора на национальной почве.







«Как таковой драки там не было, чтобы кого-то прям избивали. Ну, может быть, кому-то разбили нос, может быть, даже не одному, но не более. Покалеченных после этой драки не было. Никто "скорую" не вызывал», — описал ситуацию очевидец.







По его словам, неподалёку стояли полицейские, которые наблюдали за происходящим, но в конфликт поначалу не вмешивались. Позже подъехали инспекторы ГИБДД.







«Ну вроде крики криками, потасовка потасовкой, но тут один из этой толпы просто срывается и бежит в сторону чёрного, наглухо тонированного "Кайена". Явно бежит не за мороженым. Мы окрикнули сотрудников, чтобы привлечь их внимание. И обратно через секунду он бежит уже с "Сайгой" в руках. Сотрудник ГИБДД кидается ему наперерез, но просто не успевает. Тот вырывается к толпе и делает два выстрела в ноги. Дальше сотрудники ГИБДД начали его скручивать. Посадили в машину и увезли в отдел. На этом конфликт был исчерпан, ну кто-то походил, покричал ещё какое-то время — и всё, народ рассосался», — рассказал очевидец.





В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что ночью в Заельцовском районе случилась стрельба. «В 3:40 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из ночных заведений. На место прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники полиции на месте задержали гражданина 1985 года рождения, который произвёл два выстрела в землю, предварительно, из охотничьего оружия», — прокомментировали в областной полиции.







В пресс-службе уточнили, что полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».





В прошлом месяце перестрелка случилась возле бердского магазина «Колорлон». В ней участвовали 15 сибиряков, не обошлось без раненых.