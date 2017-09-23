Видео: танцовщики в костюмах позапрошлого века устроили бал на ж/д вокзале

Организаторы акции решили напомнить о том, как проходили балы в XIX веке
Организаторы акции решили напомнить о том, как проходили балы в XIX веке

В субботу, 23 сентября, на вокзале Новосибирск-Главный состоялась необычная акция: юноши и девушки в красивых бальных костюмах пригласили пассажиров танцевать.


Акция началась в 12:00 и продлилась около двух часов, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Чтобы устроить в зале ожидания бал середины XIX века, коллектив вокзала пригласил в гости одну из студий исторического бального танца. В итоге пассажиры, ждущие отправления поездов, не только посмотрели на реконструкцию бала позапрошлого столетия, но и сами в ней поучаствовали.


«Сначала танцовщики в полном облачении исполнили несколько номеров, а дальше пригласили пассажиров принять участие в этой акции, разучили с ними ряд движений бальных танцев той эпохи и под музыку с ними танцевали. Пассажиры участвовали достаточно охотно, некоторые сразу же достали телефоны, стали снимать видео», — описали мероприятие в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.



К бальным танцам присоединились пассажиры разного возраста. 


В первую очередь откликнулась молодёжь
В первую очередь откликнулась молодёжь


Бал продолжался два часа
Бал продолжался два часа


Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, акция «Танцующий вокзал» приурочена к 180-летию российских железных дорог. Её организовали для того, чтобы напомнить о танцевальных вечерах на Павловском музыкальном вокзале Царскосельской железной дороги.


Новосибирцы всегда с удовольствием участвуют в массовых танцевальных акциях. Например, танцуют аргентинское танго на крыльце ГПНТБ или даже устраивают увлекательные танцевальные прогулки в наушниках.

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