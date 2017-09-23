Новосибирские дорожники похвастались мощными грейдерами и погрузчиками для уборки снега

Техника выстроилась на территории ДЭУ-1

Днём 23 сентября в Новосибирске прошёл парад коммунальной техники: дорожники показали мощные машины, которые будут зимой убирать снег и посыпать дороги.







Парад прошёл на улице Фрунзе на территории ДЭУ-1. В нём приняли участие почти два десятка машин: автогрейдеры, погрузчики, подметально-уборочные комплексы, комбинированные дорожные машины и другая спецтехника, которая работает на дорогах зимой.







«У нас общее количество техники — и зимней, и летней — 324 единицы, но в зиму работает в районе 250 единиц», — рассказали НГС.НОВОСТИ в ДЭУ-1, которое очищает дороги от снега и наледи в пяти районах Новосибирска.







К зиме дорожники готовятся основательно





Вся эта техника должна быть готова к зимней работе уже к 15 октября, когда у дорожников официально начинается зимний сезон.





«Мы уже подготовили грейдеры, частично подготовили снегопогрузчики, с сентября начали переоборудовать комбинированные дорожные машины из летнего режима в зимний. Также готовим фронтальные погрузчики для сбора снега в зимний период, тракторы, малые погрузчики. Навешиваем уже зимнее оборудование: щётки для чистки тротуаров от скользкости, от льда, от снега, который в скором времени начнёт выпадать и будет мешать дорожному движению», — пояснили в ДЭУ-1.







Зимой ДЭУ-1 выведет на дороги около 250 мощных машин





Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, парад коммунальной техники сегодня проходит во всех регионах России по инициативе Минстроя. Эти смотры нужны для того, чтобы проверить, насколько дорожные службы готовы к зиме.





На параде коммунальной техники





Не исключено, что зимняя техника может пригодиться новосибирским дорожникам уже совсем скоро: сегодня в городе прошёл первый снег.