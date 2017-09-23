Автобус сбил молодую женщину при повороте с Красного проспекта

На месте происшествия

Утром 23 сентября молодая женщина попала под автобус рядом со станцией метро «Гагаринская» в Центральном районе Новосибирска.







ДТП произошло на перекрёстке Красного проспекта и улицы Писарева.







«Сегодня в 5:25 автобус ПАЗ ехал по Красному проспекту. У дома 77"б" по Красному проспекту, совершая поворот на Писарева, водитель автобуса допустил наезд на пешехода — 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Судя по всему, пострадавшая не получила серьёзных травм. В полиции уточнили, что врачи осмотрели женщину и отпустили её домой.







Далеко не всегда аварии с пешеходами заканчиваются настолько благополучно. На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о тяжёлом состоянии 29-летней девушки, попавшей под автобус на площади Маркса.