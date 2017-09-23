Зима близко: Новосибирск засыпало первым снегом

Первый снег сегодня главный герой Instagram

Днём 23 сентября в Новосибирске и области выпал первый снег.







Фотографии и видео с первым снегопадом сезона уже появились в соцсети Instagram. Несмотря на то что снег оказался мокрым и быстро таял, многие новосибирцы и жители региона успели его запечатлеть.





Первый снегопад порадовал жителей Барабинска, Куйбышева, Кыштовского района, Усть-Тарки и других уголков области.









#первыйснег#23сентября#Новосибирск Публикация от Мария Голубева (@mariiagolubeva1205) Сен 22 2017 в 9:45 PDT





#первыйснег#чтояхужевсех#сентябрь#осень#порадоставатьелку# Публикация от Наталья (@23.12natali) Сен 22 2017 в 9:05 PDT









Инстамир, с первым снегом! #нск #первыйснег #23сентября #insta #like4like #instagram Публикация от Анжела Гребенщикова (@businaangelika) Сен 22 2017 в 9:38 PDT





Снег в сентябре выпал сам по себе 🍁❄️ #красотаприроды#снегвсентябре#снег#первыйснег#первыйснег2017#дорога#осень#красота#природа#пейзаж#пейзажроссии#яеду#nature#way#road#beauty#beautiful#autumn#russia Публикация от Ксения (@ksju_gu) Сен 22 2017 в 8:52 PDT





Доброго утра всем!!!И с первым снегом конечно😁Сибирь-матушка❄❄❄#осень2017#первыйснег#23092017#дом#нсо#Барабинск# Публикация от Kostyuk Mari (@kostyukmari) Сен 22 2017 в 7:59 PDT





О том, что на этих выходных Новосибирскую область ждут первый снег и заморозки, накануне сообщали синоптики. Также они говорили о том, что прохладная погода будет преобладать в регионе всю третью декаду сентября. Ожидается, что температура будет ниже нормы в среднем на 2–4 градуса.







Зима совсем близко #первыйснег Публикация от Олеся Стецова (@stetsovaolesya) Сен 22 2017 в 7:47 PDT





#первыйснег❄⛄ Публикация от Дарья (@daria_holod_04) Сен 22 2017 в 7:58 PDT





В прошлом году сентябрь был экстремально тёплым, а первый снег выпал только 7 октября. Деревья ещё стояли зелёными.





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