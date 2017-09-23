Зима близко: Новосибирск засыпало первым снегом

Первый снег сегодня главный герой Instagram
Первый снег сегодня главный герой Instagram

Днём 23 сентября в Новосибирске и области выпал первый снег.


Фотографии и видео с первым снегопадом сезона уже появились в соцсети Instagram. Несмотря на то что снег оказался мокрым и быстро таял, многие новосибирцы и жители региона успели его запечатлеть.


Первый снегопад порадовал жителей Барабинска, Куйбышева, Кыштовского района, Усть-Тарки и других уголков области.



#первыйснег#23сентября#Новосибирск

Публикация от Мария Голубева (@mariiagolubeva1205)


#первыйснег#чтояхужевсех#сентябрь#осень#порадоставатьелку#

Публикация от Наталья (@23.12natali)



Инстамир, с первым снегом! #нск #первыйснег #23сентября #insta #like4like #instagram

Публикация от Анжела Гребенщикова (@businaangelika)




О том, что на этих выходных Новосибирскую область ждут первый снег и заморозки, накануне сообщали синоптики. Также они говорили о том, что прохладная погода будет преобладать в регионе всю третью декаду сентября. Ожидается, что температура будет ниже нормы в среднем на 2–4 градуса.


Зима совсем близко #первыйснег

Публикация от Олеся Стецова (@stetsovaolesya)


#первыйснег❄⛄

Публикация от Дарья (@daria_holod_04)


В прошлом году сентябрь был экстремально тёплым, а первый снег выпал только 7 октября. Деревья ещё стояли зелёными.


Если вы тоже сделали фотографии первого снега, шлите их нам в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

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