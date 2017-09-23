Зима близко: Новосибирск засыпало первым снегом
Днём 23 сентября в Новосибирске и области выпал первый снег.
Фотографии и видео с первым снегопадом сезона уже появились в соцсети Instagram. Несмотря на то что снег оказался мокрым и быстро таял, многие новосибирцы и жители региона успели его запечатлеть.
Первый снегопад порадовал жителей Барабинска, Куйбышева, Кыштовского района, Усть-Тарки и других уголков области.
О том, что на этих выходных Новосибирскую область ждут первый снег и заморозки, накануне сообщали синоптики. Также они говорили о том, что прохладная погода будет преобладать в регионе всю третью декаду сентября. Ожидается, что температура будет ниже нормы в среднем на 2–4 градуса.
В прошлом году сентябрь был экстремально тёплым, а первый снег выпал только 7 октября. Деревья ещё стояли зелёными.
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Ольга Хмелевская
Скриншот и фото instagram.com
Видео Алексея Кошлякова (1), instagram.com (2)