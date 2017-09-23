Новосибирцы стали чаще тратить деньги на покупку новых авто

Продажи новых автомобилей устремились вверх
Продажи новых автомобилей устремились вверх

В 2017 году водители из Новосибирской области стали активнее обзаводиться новыми легковыми машинами.


К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат». Они изучили ситуацию на рынке новых легковых машин и назвали 30 российских регионов с самыми большими объёмами продаж за первые восемь месяцев 2017 года. Среди лидеров оказалась и Новосибирская область: по количеству проданных легковых авто она занимает 25-е место в России.


Всего за январь-август новосибирцы купили 9,1 тысячи новых автомобилей. Это на 20,7% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года, когда количество проданных машин дотянуло только до 7,6 тысячи.


В соседних регионах новые автомобили тоже стали распродаваться активнее. Например, жители Кемеровской области, которая оказалась на 20-м месте рейтинга, купили 10,9 тысячи автомобилей. Это на 32,1% больше, чем в январе-августе 2016 года. Повысился интерес к новым машинам и у жителей Красноярского края, которые за восемь месяцев 2017 года купили 9,9 тысячи новых машин. Это позволило региону выйти на 22-е место в рейтинге. По сравнению с таким же периодом прошлого года продажи подержанных авто в Красноярском крае выросли на 17,6%.


«Лидирующие позиции традиционно заняли Москва и Московская область, на долю которых в общей сложности приходится свыше 20% российского рынка. Столичный рынок за этот период подрос на 2,1% до 132,8 тысячи машин, подмосковный — показал ещё более существенный рост (20,7% до 72,9 тысячи штук)», — говорят аналитики «Автостата».


В целом за первые восемь месяцев 2017 года россияне купили 897,5 тысячи новых машин. Это на 15,1% больше прошлогоднего показателя.


К началу 2017 года в Новосибирске насчитывалось 433,1 тысячи легковых автомобилей. При этом каждый третий автомобиль был с правым рулём. Как утверждают аналитики, по доле праворульных машин Новосибирск лидирует среди российских городов-миллионников. 


В июле самым раскупаемым новым автомобилем в Новосибирске стал Hyundai Solaris. Также в тройке лидеров оказались KIA Rio и Hyundai Creta.

Прочтений: 2023
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