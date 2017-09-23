Жители 36 домов по улице Шуберта остались без света из-за пожара

 

Отключение произошло во втором часу ночи
Отключение произошло во втором часу ночи

По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло в 1:25 из-за пожара по адресу ул. Шуберта, 34 (Юго-Западный ж/м).

Причина возгорания неизвестна
Причина возгорания неизвестна

 

НГС.Новости не смогли получить оперативный комментарий от МЧС и Единой диспетчерской службы мэрии по поводу случившегося. Причина возгорания остается неясной. 


Напомним, вчера в центре Новосибирска от пожара пострадал старинный особняк с барами.  

Прочтений: 56
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено