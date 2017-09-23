Жители 36 домов по улице Шуберта остались без света из-за пожара
По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло в 1:25 из-за пожара по адресу ул. Шуберта, 34 (Юго-Западный ж/м).
НГС.Новости не смогли получить оперативный комментарий от МЧС и Единой диспетчерской службы мэрии по поводу случившегося. Причина возгорания остается неясной.
Напомним, вчера в центре Новосибирска от пожара пострадал старинный особняк с барами.
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Сергей Жигальцев
Фото Александра Ощепкова, скриншот интерактивной карты «Мой Новосибирск»