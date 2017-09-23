В России: Путин объявил о реструктуризации региональных кредитов

Старт программы намечен на 1 января 2018 года

Выступая на заседании президиума Госсовета Ульяновска, президент России Владимир Путин объявил о программе реструктуризации региональных кредитов. Ее старт намечен на 1 января 2018 года, а продолжительность рассчитана минимум на семь лет.







«В первые два года действия программы договорились заложить максимальные льготные условия, регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно», — приводит слова президента ТАСС. «Такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей»







Владимир Путин рассказал, что сегодня 31% собственных доходов регионов идут на погашение кредитов. По мнению главы государства, программа должна положительным образом повлиять на региональную экономику.







«Что это значит? Разница между действующим графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком программы реструктуризации составит в 2018 году 250,5 млрд рублей и в 2019 году - 177,5 млрд рублей. Эти средства, которые вы дополнительно получите, нужно будет направить и на оздоровление региональных финансов, нельзя, как сеятель, эти деньги налево-направо разбрасывать, а потом через пару лет опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой», — подчеркнул президент.







Минимальный срок программы составит семь лет, однако для некоторых участников он может быть продлен до двенадцати, если они в 2018 и 2019 годах «обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции».







«Участие регионов в программе реструктуризации будет носить сугубо добровольный характер. Я думаю, что, на самом деле, все захотят принять участие в такой программе, но, тем не менее, никто этого навязывать не будет», — пояснил Путин.







В настоящее время неизвестно, примет ли участие Новосибирская область участие в программе реструктуризации.

