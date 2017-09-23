Молодого новосибирца подозревают в установке пиратской Windows

Помимо Windows, молодой человек поставил комплект офисных программ от Microsoft

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении 21-летнего горожанина. Молодого человека подозревают в нарушении авторских прав.







«По данным следствия, 09 сентября 2017 года подозреваемый, находясь в одном из офисных помещений по адресу: ул.Тайгинская, д.13/1, г.Новосибирск, установил на персональный компьютер контрафактные компьютерные программы Windows 7 ultimate и Microsoft office standard», — сообщает пресс-служба ведомства.







В отношение молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права): «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — подчеркивает пресс-служба Следственного управления СКР по НСО.







Установка пиратского софта и раньше приносила проблемы новосибирцам. В июле прошлого года Дзержинский районный суд вынес приговор 29-летнему Ивану Томилину. Мужчина получил 1,5 условно за оказание «компьютерной помощи».

