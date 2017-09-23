Молодого новосибирца подозревают в установке пиратской Windows

Помимо Windows, молодой человек поставил комплект офисных программ от Microsoft 
Помимо Windows, молодой человек поставил комплект офисных программ от Microsoft 

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении 21-летнего горожанина. Молодого человека подозревают в нарушении авторских прав.


«По данным следствия, 09 сентября 2017 года подозреваемый, находясь в одном из офисных помещений по адресу: ул.Тайгинская, д.13/1, г.Новосибирск, установил на персональный компьютер контрафактные компьютерные программы Windows 7 ultimate и Microsoft office standard», — сообщает пресс-служба ведомства. 


В отношение молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права): «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — подчеркивает пресс-служба Следственного управления СКР по НСО. 


Установка пиратского софта и раньше приносила проблемы новосибирцам. В июле прошлого года Дзержинский районный суд вынес приговор 29-летнему Ивану Томилину. Мужчина получил 1,5 условно за оказание «компьютерной помощи».    

Прочтений: 517
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено