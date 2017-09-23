Егор Крид сорвал овацию на выступлении в новосибирском ДКЖ

Судя по многочисленным аудио и видеозаписям, выступление прошло на ура

В Новосибирске состоялось сольное выступление популярного певца, исполняющего молодежные хиты.







Концерт Егора Крида на площадке ДКЖ начался без задержек.







«Концерт прошёл на отлично, в 7 часов вечера он начался, как и должен был. Зрителей был полный зал!», — рассказал корреспонденту НГС.Новости в социальной сети «Вконтакте» Павел, поклонник творчества Егора Крида.





Первые видеозаписи начали появляться в Instagram за несколько часов до начала мероприятия.







Новосибирск собирается 2 часа до концерта народ собирается.#офк #ЕгорКрид Публикация от ОФК ❤️ (@ofk_egor_kreed) Сен 22 2017 в 3:05 PDT

Со сцены ДКЖ прозвучали как полюбившиеся фанатам композиции, так и совершенно новый материал.





Егор в Новосибирске💦💫 Попозже ещё будут видео😍 #егоркрид @egorkreed Публикация от @mot_egor_fan Сен 22 2017 в 6:01 PDT

Это уже не первое новосибирское выступление Егора Крида в этом году. В апреле певец порадовал своими треками посетителей ТЦ «Аура».

