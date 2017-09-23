Егор Крид сорвал овацию на выступлении в новосибирском ДКЖ
В Новосибирске состоялось сольное выступление популярного певца, исполняющего молодежные хиты.
Концерт Егора Крида на площадке ДКЖ начался без задержек.
«Концерт прошёл на отлично, в 7 часов вечера он начался, как и должен был. Зрителей был полный зал!», — рассказал корреспонденту НГС.Новости в социальной сети «Вконтакте» Павел, поклонник творчества Егора Крида.
Первые видеозаписи начали появляться в Instagram за несколько часов до начала мероприятия.
Со сцены ДКЖ прозвучали как полюбившиеся фанатам композиции, так и совершенно новый материал.
Это уже не первое новосибирское выступление Егора Крида в этом году. В апреле певец порадовал своими треками посетителей ТЦ «Аура».
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Сергей Жигальцев
Фото Павла Башмакова, читателя