Егор Крид сорвал овацию на выступлении в новосибирском ДКЖ

Судя по многочисленным аудио и видеозаписям, выступление прошло на ура 
Судя по многочисленным аудио и видеозаписям, выступление прошло на ура 

 В Новосибирске состоялось сольное выступление  популярного певца, исполняющего молодежные хиты.


Концерт Егора Крида на площадке ДКЖ начался без задержек. 


«Концерт прошёл на отлично, в 7 часов вечера он начался, как и должен был. Зрителей был полный зал!», — рассказал корреспонденту НГС.Новости в социальной сети «Вконтакте» Павел, поклонник творчества Егора Крида.

 

Первые видеозаписи начали появляться в Instagram за несколько часов до начала мероприятия.  


Со сцены ДКЖ прозвучали как полюбившиеся фанатам композиции, так и совершенно новый материал. 


 Это уже не первое новосибирское выступление Егора Крида в этом году. В апреле певец порадовал своими треками посетителей ТЦ «Аура». 

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