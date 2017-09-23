Новосибирец похитил полмиллиона под предлогом трудоустройства инвалида

Суд взыскал похищенные из бюджета 540 тысяч рублей

Советский районный суд поставил точку в истории 49-летнего директора компании ООО «РТС» Андрея Тепляшина. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, правда, условно.







«В суде установлено, что Тепляшин с октября по ноябрь 2014 года похитил бюджетные денежные средства в размере свыше 540 тысяч рублей под предлогом создания рабочего места для инвалида на 1-м этаже здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Внешняя, дом 14«а», корпус 1», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.







В результате мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года без штрафа и ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал 540 тысяч рублей в пользу министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.







Мошенничество под видом помощи — не редкость для Новосибирска. В сентябре стало известно о группе «волонтеров», собирающих пожертвования от имени известного благотворительного фонда.

