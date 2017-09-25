В Новосибирске стало в четыре раза больше квартир за миллион рублей

На статистику повлияли непроданные квартиры в новостройках

Число вариантов квартир стоимостью от 900 тысяч до 1,1 млн рублей за год выросло в четыре раза.





По данным аналитиков портала N1.RU, если в 2016 году на продаже было 154 «однёшки» по такой стоимости, то сейчас их 624. 64 из них продают ровно за миллион, хотя год назад таких вариантов было всего 16.





«Прирост жилья за миллион на вторичном рынке произошел за счёт новых микрорайонов, квартиры в которых в прошлом году относились к новостройкам, но не были проданы. В этом году они уже стали "вторичкой" и всё ещё ждут покупателей. В частности, такие квартиры есть в домах на Южно-Чемском жилмассиве и в "Берёзовом"», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.







На Кировский район приходится треть доступных квартир, 33%, за год их стало больше на 10%. В Первомайском районе продаётся 31% от квартир, на покупку которых хватит миллиона, в Ленинском — 11,5%.







Конкуренцию дешёвым квартирам составляют комнаты в квартирах и общежитиях, их число также выросло на 20%. Больше всего таких вариантов предлагают в Ленинском и Заельцовском районах.







Ранее аналитики выяснили, что на продажу стали чаще выставлять квартиры в центре — они считают, что к этому привёл шум ставшей пешеходной улицы Ленина.