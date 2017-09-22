Назван новый штраф за непропуск пешеходов


Назван новый штраф за непропуск пешеходов

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект, ужесточающий штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов, сообщает портал нижней палаты.


«В КоАП будут внесены поправки, которые установят административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении», — уточнили в Госдуме.


Сейчас штраф составляет 1500 рублей и не превышает этой  суммы. По информации из законопроекта, за 2016 год было возбуждено 1,8 млн подобных дел, в 2015 году — 1,66 млн дел, в  2014 году — 1,64 млн дел.

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