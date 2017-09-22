Жестокий новосибирец получил 240 часов за то, что избивал ремнём маленькую дочь

Девочка мучилась с отцом, который постоянно пил и избивал её ремнём

В Новосибирске 30-летний мужчина получил 240 часов обязательных работ за то, что избивал ремнём свою дочь-первоклассницу.







«Они жили с женой, оба злоупотребляли спиртными напитками, но он попал под статью, потому что периодически избивал ребёнка. Девочка ходила в школу неопрятная постоянно, учителя это видели всё и сообщили в органы опеки, которые вышли с проверкой туда. Всё это и обнаружилось», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Кировского района Ольга Юдина.







Девочку забрали из семьи весной 2017 года, тогда она ходила в первый класс. Соцопеке она рассказала, что отец с 2016 года не работал и постоянно был пьян.







«Практически каждый вечер распивал алкоголь совместно со знакомыми в своем доме и громко включал музыку. Ребенок просил сделать потише, так как не высыпается. Но в ответ на такие просьбы отец начинал кричать и ругать дочь нецензурной бранью.





Кроме того, систематически жестоко обращался со своей дочерью, а именно неоднократно наносил удары кожаным ремнем в область ягодиц и руками в область затылка, отчего малолетняя испытывала физическую боль и плакала.





Все денежные средства отец тратил на спиртные напитки, а продукты питания, одежду, школьные принадлежности и игрушки ребенку не покупал», — передали из прокуратуры.







На суде мужчина признал свою вину. 6 сентября мировой судья назначил ему 240 часов обязательных работ по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Приговор вступил в законную силу.







Сейчас ребёнок в реабилитационном центре, родителей ждёт судебный процесс — их хотят лишить прав на девочку.







В середине 2015 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом случае, когда мужчина получил наказание за избитого ремнём ребёнка. Тогда суд в Чановском районе назначил преступнику 5 лет колонии общего режима за регулярную порку ремнем сына своей девушки.