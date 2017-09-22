Таймлапс: как собиралась толпа на митинг Навального на набережной в Новосибирске

Митинг Алексея Навального

22 сентября в парке «Городское начало» в Новосибирске прошёл митинг с участием Алексея Навального — известного оппозиционера и кандидата в президенты России.





Организаторы ещё подсчитывают количество участников митинга. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал начальник новосибирского штаба Навального Сергей Бойко. «Площадка огороженная вмещает больше 5 тысяч человек, но значительное количество людей были за ограждением», — пояснил он.





НГС.НОВОСТИ сняли таймлапс со сцены митинга, которая стояла у памятника Александру III. На нём видно, как толпа людей с красными шариками и прочей символикой оппозиционера собирается вокруг неё.









Корреспонденты НГС.НОВОСТИ вели онлайн-репортаж с митинга — в объектив фотографов попали телеведущая Татьяна Лазарева, дебаты Алексея Навального и новосибирца, который выступал за Владимира Путина, а также провокационный плакат с обнажённым оппозиционером.