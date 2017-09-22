Самый мощный ледокол в мире: «Сибирь» спустили на воду

Помимо «Сибири», завод собирает судно под названием «Арктика»

В сети появилось видео спуска на воду самого мощного ледокола в мире под названием «Сибирь», но пока судно не готово к эксплуатации.







«Новый атомоход, как и его "старший брат", головной атомный ледокол "Арктика", станут самыми большими и мощными ледоколами в мире», — пояснили в пресс-службе «Балтийского завода – Судостроение», который строит ледокол.







«Сибирь» спустили на воду сегодня, 22 сентября, в Санкт-Петербурге.





«После команды главного строителя головного атомохода Алексея Британова приступить к спуску на воду был разрезан задержник, сдерживающий более чем 16 тысяч тонн веса корпуса судна, и под громкие аплодисменты и овации гостей и заводчан атомный ледокол "Сибирь" сошел в воды Невы. Впереди у корабелов "Балтийского завода – Судостроение" достройка атомохода на воде, срок сдачи заказа — ноябрь 2020 года», — поясняет пресс-служба завода.





Видео с мероприятия опубликовал у себя на странице в «Фейсбуке» депутат Евгений Ревенко, который присутствовал на спуске





В настоящий момент на заводе также доделывают головной корабль проекта под названием «Арктика». О его существовании новосибирцам рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин в рамках форума «Технопром 2016».

