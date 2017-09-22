В центре Новосибирска загорелся старинный особняк с барами





Пожар на Потанинской

Вечером 22 сентября в Новосибирске на улице Потанинской загорелся старинный особняк, в котором расположены три бара.





Пожарные выехали на вызов в 18:48 по адресу Потанинская, 10«а».





«В настоящий момент на месте работают, произошло воспламенение в системе воздуховода. Сейчас пожарные подразделения проводят контрольное вскрытие кровли», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





По информации справочника 2ГИС, здание, в котором случился пожар, — это памятник архитектуры начала ХХ века. Сейчас в нём расположены бар-ресторан Twiggy, паб «Джек Лондон» и лаунж-бар TWEED.





На пожар спасателей вызвали около 19 часов





Это уже не первый пожар в Новосибирске, о котором сегодня рассказывали НГС.НОВОСТИ, — утром над Кировским районом города поднялся столб серого дыма: загорелся частный дом около «Озера грёз», недалеко от «Советской Сибири».