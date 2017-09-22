В центре Новосибирска загорелся старинный особняк с барами


Пожар на Потанинской
Пожар на Потанинской

Вечером 22 сентября в Новосибирске на улице Потанинской загорелся старинный особняк, в котором расположены три бара.


Пожарные выехали на вызов в 18:48 по адресу Потанинская, 10«а».


«В настоящий момент на месте работают, произошло воспламенение в системе воздуховода. Сейчас пожарные подразделения проводят контрольное вскрытие кровли», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


По информации справочника 2ГИС, здание, в котором случился пожар, — это памятник архитектуры начала ХХ века. Сейчас в нём расположены бар-ресторан Twiggy, паб «Джек Лондон» и лаунж-бар TWEED.


На пожар спасателей вызвали около 19 часов
На пожар спасателей вызвали около 19 часов


Это уже не первый пожар в Новосибирске, о котором сегодня рассказывали НГС.НОВОСТИ, — утром над Кировским районом города поднялся столб серого дыма: загорелся частный дом около «Озера грёз», недалеко от «Советской Сибири».

Прочтений: 377
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено