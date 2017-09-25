Дайте миллион рублей и погоны: сибирячка судится с государством за право работать в полиции

Дарья Видикер пытается добиться справедливости через суд

31-летняя мать-одиночка из Новосибирска уже второй год судится с полицией, которая отказалась принять её на работу после упразднения службы Госнаркоконтроля. С областного управления МВД она требует больше 1,1 млн рублей.







«Для меня это была дикость. Если честно, я была в шоке. После этого я от такого стресса два месяца вообще с постели не вставала, меня практически парализовало. Столько проработать, дослужиться до майора полиции, и тут раз — тебя выгнали», — говорит Дарья Видикер.







Дарья устроилась в УФСКН на должность оперуполномоченного в декабре 2007 года, потом получила повышение и стала старшим опером. За все годы работы, утверждает она, нареканий от начальства ни разу не слышала, работала добросовестно. Поэтому её так шокировало увольнение — после упразднения Госнаркоконтроля её просто сократили и оставили без работы, а не перевели на службу в ГУ МВД России по Новосибирской области.







Как следует из материалов Центрального районного суда Новосибирска, случилось это 31 мая 2016 года. Женщина хотела перевестись и продолжить службу в полиции, как многие её коллеги, но получила отказ от ГУ МВД по НСО. В ответе на её рапорт в полиции сообщили, что она «не рассматривается в качестве кандидата на службу в органах внутренних дел». Позже уже в суде представитель полиции пояснила, что к ним поступил компромат, «препятствующий назначению на должность».







По словам Дарьи Видикер, она понятия не имеет, какие именно недостатки нашёл в ней работодатель — на судах представители полиции не сказали ничего конкретного. Но пояснили, что брать девушку на службу им не рекомендовала служба собственной безопасности Госнаркоконтроля.







Сейчас Видикер работает заместителем руководителя частной фирмы, но не оставляет надежды вернуться в полицию. Хочет дослужиться до пенсии, до которой осталось не так уж и долго, учитывая, что до прихода в Госнаркоконтроль девушка 2 года уже отработала в структуре МВД.







Уже второй год она пытается добиться справедливости через суд. Но суды различных инстанций уверены в законности кадровых решений и в том, что у руководства ГУ МВД России по НСО была уважительная причина не брать истицу на службу. Сама Дарья Видикер считает, что это несправедливо, потому что она не допускала никаких нарушений, пришла «не с улицы», а значит, в полиции обязаны были её принять. Тем более что в указе президента о расформировании Госнаркоконтроля говорится о том, что при желании сотрудники расформированного ведомства могут перейти на службу в полицию без переаттестации и испытательного срока.





Одно гражданское дело уже дошло до Верховного суда. В этом иске Дарья Видикер требует признать её увольнение незаконным и перевести в ГУ МВД России по НСО. Ответчиками по этому делу выступают полиция и УФСКН по Новосибирской области. Во втором деле только один ответчик — ГУ МВД, а в исковом заявлении





Дарья просит принять её в полицию задним числом — с 1 июня 2016 года, выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула (931,5 тысячи рублей плюс расходы на проезд) и компенсацию морального вреда (250 тысяч рублей).





Этот иск на прошлой неделе рассматривала вторая инстанция, апелляционная. В борьбе за справедливость Дарья Видикер планирует дойти до Европейского суда по правам человека.





«Я буду бороться до последнего, тут уже дело принципа. За годы работы я никогда не брала взяток. Я честный, реально честный человек, у меня вся семья в милиции проработала, а тут раз — и такая ситуация. И не только у меня. По всей России есть бывшие сотрудники ФСКН, которых не взяли в полицию. У нас есть даже группа в WhatsApp, где мы все общаемся», — пояснила Дарья Видикер.





По её наблюдениям, не во всех регионах суды встают на сторону МВД. Некоторым экс-сотрудникам наркоконтроля через суд всё-таки удалось попасть на службу в полицию.





По словам Дарьи Видикер, в УФСКН по Новосибирской области в таком же положении, как и она, оказались больше десятка сотрудников. Но на суды решились только двое из них — она и старший следователь, у которой тоже пока не получается добиться перевода в ГУ МВД.





Впрочем, в электронной базе «Росправосудие» насчитывается ещё несколько решений по искам экс-сотрудников к новосибирскому УФСКН. Правда, судятся они уже по другому поводу. Они требуют от бывшего работодателя выплатить им денежное довольствие за время с 1 июня до середины июля 2016 года, т.е. с того момента, как их уволили из наркоконтроля, но ещё не приняли в ГУ МВД по НСО. При этом всё это время сотрудники исправно выполняли служебные обязанности, сообщается в материалах дел.





Как правило, в таких случаях судьи встают на сторону истцов и взыскивают денежное довольствие с ответчика. Но после этого экс-сотрудники наркоконтроля сталкиваются с тем, что у их бывшего работодателя — ФСКН — уже нет ни денег, ни собственного имущества, а значит, он не может выполнить свои обязательства.





НГС.НОВОСТИ направили официальный запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, почему ведомство отказалось принять Дарью Видикер на работу, однако ответ пока не поступил.

