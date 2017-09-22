Они должны 5 миллионов: приставы рассказали, почему списывают деньги со счетов сибирячки с 7 детьми

Андрей Андреев и Анастасия Резникова

Новосибирские приставы объяснили, почему снимают деньги со счёта многодетной матери Анастасии Резниковой, куда поступают пособия на детей.





«Анастасия Резникова имеет долги перед различными взыскателями. Производства в отношении неё регулярно возбуждаются — сейчас в отдел приставов Калининского района поступил новый исполнительный лист по взысканию долга за горячую воду и отопление», — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Новосибирской области.





Приставы объяснили, что каждый раз, как возбуждается исполнительное производство, должники должны подтверждать, что деньги сняты с социального счёта. Семья уже обратилась к приставам Калининского района, и те пообещали, что вернут семь тысяч, которые сняли со счёта Анастасии Резниковой 19 сентября.







«Общая сумма задолженностей по находящимся в исполнении и оконченным без исполнения исполнительным листам, должниками по которым выступают Андрей Андреев и Анастасия Резникова, больше 5 миллионов рублей», — подсчитали в ведомстве.





Также там пояснили, что долги у семьи не только перед поставщиками коммунальных услуг, но и перед другими организациями, кроме того, 430 тысяч Андреев задолжал в конце 2016 года физическому лицу.





Приставы говорят, что у Андреевых-Резниковых долги продолжают расти, так как семья уже долго не гасит их «под различными предлогами». Производства, которые приставы возбуждали раньше, заканчивались без исполнения — у семьи не было имущества, доходов и денег, которые можно взыскать. Сейчас денежное положение семьи не изменилось, добавляют приставы.







В семье растёт семь детей





«Чтобы избежать дополнительных контактов с судебными приставами, семье достаточно перестать наращивать количество разнообразных задолженностей», — заключили в пресс-службе ведомства.







Ещё в 2016 году из-за долга в 300 тысяч рублей по коммунальным платежам, который накопился в квартире родственников семьи, судебные приставы стали списывать со счёта многодетной семьи детские пособия. Дела доходили до суда, но приставы успевали вернуть все списанные деньги, и суд решал не признавать их действия незаконными. Кроме того, в декабре приставы арестовывали счёт социальной карты Андрея Андреева из-за неуплаты транспортного налога за три года, возникшей после продажи грузового автомобиля отца семейства.