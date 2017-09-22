Фото: полиция оцепила кинотеатр ради показа «Матильды»

В фойе кинотеатра много полиции с собаками
В фойе кинотеатра много полиции с собаками

В Новосибирске начался премьерный показ фильма «Матильда» Алексея Учителя — билеты на него накануне раскупили так быстро, что пришлось отдать под показ два зала. Как передает с места событий корреспондент НГС.НОВОСТИ, в фойе кинотеатра «Люксор» в ТЦ «Галерея-Новосибирск».


«Перед показом полицейские с собаками стояли по периметру, чтобы не пропустить активистов «Христианского государства», — сообщает наш корреспондент.


Напомним, накануне показа активисты опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что не допустят показа фильма, который оскорбляет их чувства. За час до начала сеанса в кинотеатр «Люксор» пришли три парня лет 17-18 и одна девушка, которые развернули плакаты на входе в фойе. 


Активисты с плакатами простояли всего 5 минут
Активисты с плакатами простояли всего 5 минут


«Сотрудник кинотеатра рассказал, что они не простояли и пяти минут — как только к ним подошли охранники, они свернули плакаты», — сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ.


Подробный репортаж с первого показа Матильды в Новосибирске и рецензию на фильм от Елены Поляковой появятся на нашем сайте в ближайшее время.

Прочтений: 46
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено