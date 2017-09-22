Фото: полиция оцепила кинотеатр ради показа «Матильды»

В фойе кинотеатра много полиции с собаками

В Новосибирске начался премьерный показ фильма «Матильда» Алексея Учителя — билеты на него накануне раскупили так быстро, что пришлось отдать под показ два зала. Как передает с места событий корреспондент НГС.НОВОСТИ, в фойе кинотеатра «Люксор» в ТЦ «Галерея-Новосибирск».





«Перед показом полицейские с собаками стояли по периметру, чтобы не пропустить активистов «Христианского государства», — сообщает наш корреспондент.





Напомним, накануне показа активисты опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что не допустят показа фильма, который оскорбляет их чувства. За час до начала сеанса в кинотеатр «Люксор» пришли три парня лет 17-18 и одна девушка, которые развернули плакаты на входе в фойе.





Активисты с плакатами простояли всего 5 минут





«Сотрудник кинотеатра рассказал, что они не простояли и пяти минут — как только к ним подошли охранники, они свернули плакаты», — сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ.





Подробный репортаж с первого показа Матильды в Новосибирске и рецензию на фильм от Елены Поляковой появятся на нашем сайте в ближайшее время.