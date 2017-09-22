«За неё платят соседи»: женщина задолжала за коммуналку и подала в суд на управляющую компанию


Сибирячка рассчитывала, что сможет взыскать с управляющей компании моральный вред
Сибирячка рассчитывала, что сможет взыскать с управляющей компании моральный вред

Жительница Новосибирска скопила долг по коммуналке за трёхкомнатную квартиру и подала в суд на свою управляющую компанию ЗАО «УК "СПАС-Дом"», которая повесила на подъезд список с неплательщиками.


Женщину оскорбило то, что в этом списке был номер её квартиры. Но суд она проиграла.


«Текст предупреждения не содержал информации, порочащей честь и до­стоинство истца, имеющей оскорбительный характер, а носил информативный характер о неисполненных обязательствах по оплате за жилое помещение», — говорится в решении областного суда. 


Истица Мазур Е.А. (имя в документах суда не называется) увидела список на подъезде минувшей зимой — в нём был номер её квартиры, отмечается на сайте суда. На бумаге была указана ошибочная сумма долга — она почти в сто раз превышала реальную. Женщина посчитала, что это «порочит её честь и достоинство», и попросила суд взыскать со «СПАС-Дома» моральный вред в размере 350 тысяч рублей.


Она объяснила, что ещё до того, как список появился на подъезде, она заключила соглашение с УК и обещала погасить долг до 31 декабря. 


Центральный районный суд удовлетворил требования Мазур частично и взыскал со «СПАС-Дома» пять тысяч рублей компенсации. Управляющая компания не согласилась с таким решением и подала апелляцию. 


Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда рассмотрела дело вчера, 21 сентября. Судьи посчитали, что «завышенный по ошибке размер долга не опровергает факта его наличия». А информация в списке не может порочить честь и достоинство, так как напрямую не относится к самой Мазур Е.А. — ведь в объявлении указан исключительно номер квартиры.


Замдиректора УК Андрей Харланов пояснил, что раньше «СПАС-Дом» не сталкивался с подобными судебными случаями.


«Нужно оскорбляться тому, что не исполняешь закон и являешься человеком, за которого платят соседи. В итоге невозможно выполнять работы по содержанию дома, платить зарплату сотрудникам [УК], которым тоже надо детей кормить. Но по факту те, кто не платят, чего только не придумывают», — поделился Харланов.


С должниками за коммунальные услуги часто приходится сталкиваться судебным приставам. При попытке взыскать долг они порой сталкиваются с нестандартными ситуациями. Например, в Ленинском районе собственники накопили большой долг за услуги ЖХК и в итоге оставили квартирантов без мебели и бытовой техники.

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