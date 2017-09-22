Новосибирск затерялся в рейтинге городов, где быстро ездят автобусы

Выделенные полосы должны делать передвижение на общественном транспорте более быстрым
Выделенные полосы должны делать передвижение на общественном транспорте более быстрым

Новосибирский ГИС-программист Дмитрий Лебедев и сотрудник «Мосгортранса» Александр Егоров составили рейтинг городов по обеспеченности выделенными полосами для общественного транспорта — Новосибирск показал не лучший результат.


«Рейтинг нужен, чтобы оценивать, занимается ли город тем, чтобы автобус, трамвай или троллейбус ехал быстро и надёжно, — пояснил Дмитрий Лебедев. — Большинство российских городов занимается этим эпизодически и случайно».


Лидером рейтинга, в котором сегодня 31 город, стала Казань: столица Татарстана оказалась лучше всех обеспечена выделенными полосами для общественного транспорта в расчёте на тысячу жителей. В пятёрку лидеров также попали Набережные Челны, Тольятти, Ростов-на-Дону и Москва. Новосибирск занял только 22-е место, обогнав, в частности, Екатеринбург, Омск и Томск.


В Казани 155,7 метров выделенных полос приходится на тысячу человек, в Новосибирске — 7,1 метра, в Москве — 26,2 метра.


По данным карты, в Новосибирске выделенные полосы действуют только на Красном проспекте от пересечения с Писарева до пересечения с Сибревкома, на небольшом участке площади Гарина-Михайловского, на улице Дуси Ковальчук от перекрёстка с улицей Залесского до кольца площади Калинина, на одном из участков улицы Восход и на улице Покрышкина.


Число выделенных полос в Новосибирске (слева) и Казани (справа)

«Мы до этого времени выделенные полосы обсуждали как-то чисто теоретически, — комментирует Лебедев. — Мы обсуждаем Европу, где всё хорошо, а у нас зима, холодно и ничего нельзя. Это примеры в России, где точно такой же климат».


В Новосибирске выделенные полосы начали появляться в конце «нулевых»: предполагалось, что они позволят избавить город от пробок, сделав общественный транспорт привлекательнее личного.

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