Набережную затопило кипятком перед митингом Навального

Днём 22 сентября в Новосибирске затопило парк «Городское начало» на набережной Оби — это случилось незадолго до митинга оппозиционера Алексея Навального.


Набережную затопило кипятком перед митингом Навального


Митинг должен начаться в 18:00.


Как сообщает с места происшествия корреспондент НГС.НОВОСТИ, под аллеей парка «Городское начало» прорвало трубы с горячей водой. Коллектор переполнило кипятком: он выливается через край, кроме того, в парке стоит пар.


Сотрудники штаба Навального огораживают территорию старыми баннерами ,чтобы кипяток не лился на сцену и на аппаратуру.


Набережную затопило кипятком перед митингом Навального


Набережную затопило кипятком перед митингом Навального


Набережную затопило кипятком перед митингом Навального


Набережную затопило кипятком перед митингом Навального


Набережную затопило кипятком перед митингом Навального


Набережную затопило кипятком перед митингом Навального


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