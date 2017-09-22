Набережную затопило кипятком перед митингом Навального

Днём 22 сентября в Новосибирске затопило парк «Городское начало» на набережной Оби — это случилось незадолго до митинга оппозиционера Алексея Навального.









Митинг должен начаться в 18:00.







Как сообщает с места происшествия корреспондент НГС.НОВОСТИ, под аллеей парка «Городское начало» прорвало трубы с горячей водой. Коллектор переполнило кипятком: он выливается через край, кроме того, в парке стоит пар.







Сотрудники штаба Навального огораживают территорию старыми баннерами ,чтобы кипяток не лился на сцену и на аппаратуру.





























