Омичи показали новосибирцам необычные рисунки на стенах многоэтажек

На выставке представлено 25 моделей домов
На выставке представлено 25 моделей домов

В творческом пространстве «Арт Ель» открылась выставка раскрашенных моделей домов — её привезли в Новосибирск омские художники.


В экспозиции «Масштаб 1:100» представлено 25 моделей гипсовых домов и красочные фотографии. Выставка посвящена спальным районам и уличному искусству.


«В один момент мы задались вопросом: "Что люди хотят видеть на стенах домов вокруг себя?". И в поисках ответа начали отливать из гипса дома в масштабе 1:100. На получившихся трёх-, пяти- и девятиэтажках мы предложили всем желающим нарисовать свои вариации того, что бы они в действительности хотели видеть на улице, и описать эти концепции текстами», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ идею выставки её организатор Александра Хохлова.


Художники подарили идеи как можно разукрасить фасады многоэтажек в спальных районах
Художники подарили идеи как можно разукрасить фасады многоэтажек в спальных районах


Среди предложенных идей есть креативные решения
Среди предложенных идей есть креативные решения


Выставка живописных решений на фасадах будет работать в «Арт Ели» до 1 октября. 


Рассматривать вживую рисунки на гипсовых макетах домов можно будет до 1 октября
Рассматривать вживую рисунки на гипсовых макетах домов можно будет до 1 октября


Все модели художники расписывали вручную
Все модели художники расписывали вручную


Необычные выставки проходят в Новосибирске регулярно. Например, в начале сентября в «Арт Ели» проходила выставка новосибирского художника Константина Скотникова под названием «Записки маньяка-оформителя». Картины художника были выполнены в виде иллюстраций с подписями, напоминающими посты в Instagram.

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