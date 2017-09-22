«Тойота» врезалась в мост детской железной дороги в Заельцовском парке

Toyota Mark II после ДТП

Днём 22 сентября в Заельцовском парке Новосибирска автомобиль Toyota Mark II занесло, и он врезался в мост детской железной дороги.





«"Марк" двигался по территории Заельцовского парка со стороны дач в сторону улицы Сухарная. Автомобиль, по разным версиям, то ли подбросило на кочке и занесло, то ли просто занесло и ударило об опору моста детской железной дороги», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







За рулём автомобиля была 20-летняя девушка, также с ней ехал пассажир.







«Мужчина рассёк голову, а вот девушке повезло меньше. По словам очевидцев, медики её сначала приводили в чувства прямо в искорёженном автомобиле, а после положили на носилки и увезли в больницу», — добавили аваркомы.







В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП случилось в 11:20, и подтвердили, что девушка-водитель пострадала.





Авария случилась утром в Заельцовском парке





Девушку из машины увезли в больницу





Среди других аварий, во время которых автомобили врезались в различные препятствия, НГС.НОВОСТИ рассказывали о ДТП, которое случилось в начале сентября на Ипподромской. Тогда в столб на обочине въехал самогруз.