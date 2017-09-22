Мэрия согласилась заплатить 3 миллиона за смерть девочки в детсаду

Горка, которую поставили на место той, где задохнулся ребёнок
Горка, которую поставили на место той, где задохнулся ребёнок

Мэрия Новосибирска решила не обжаловать иск родителей девочки, которая погибла на горке в детском саду № 45 в декабре 2015 года.


На прошлой неделе Первомайский районный суд обязал детский сад выплатить родителям 3 млн рублей морального вреда (родители требовали 5 млн).


«В качестве субсидиарного ответчика к участию в деле привлечена мэрия города Новосибирска. Требования истцов удовлетворены частично, в возмещении материального ущерба истцам отказано. Мотивированное решение суда не изготовлено. В законную силу судебный акт не вступил. Вместе с тем мэрия города Новосибирска не планирует обжалование указанного судебного акта», — сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.


Старший помощник прокурора Первомайского района Дина Шворнева пояснила, что по уставу детского сада он должен платить сам. «При недостаточности денежных средств у детского сада взыскание производить в субсидиарном порядке с муниципального образования города Новосибирска в лице мэрии за счёт казны», — пояснила Дина Шворнева.


Шворнева добавила, что в выплате материального ущерба родителям отказали, так как мэрия до этого заплатила им 100 тысяч рублей на погребение.


Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, 4-летняя девочка погибла 7 декабря 2015 года во время прогулки на площадке около детсада, пока воспитательница Кристина Керобян отвлеклась на мобильный телефон. Ребёнок просунул голову между ступенями горки, не смог самостоятельно освободиться и задохнулся. В июне 2016 года Керобян получила 2 года в колонии-поселении, а в июне 2016 года в детском саду поменяли горку. После скандала мэр Анатолий Локоть уволил главу городского управления образования Наталью Копаеву.


В департаменте образования мэрии добавили, что после этого происшествия во всех детских садах Новосибирска изменили инструкции для младших воспитателей — им запретили пользоваться телефонами в группах и на прогулке с детьми. Кроме того, в садах проверили игровое оборудование.


Горка, на которой погибла девочка
Горка, на которой погибла девочка


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