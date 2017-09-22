Мэрия согласилась заплатить 3 миллиона за смерть девочки в детсаду

Горка, которую поставили на место той, где задохнулся ребёнок

Мэрия Новосибирска решила не обжаловать иск родителей девочки, которая погибла на горке в детском саду № 45 в декабре 2015 года.





На прошлой неделе Первомайский районный суд обязал детский сад выплатить родителям 3 млн рублей морального вреда (родители требовали 5 млн).







«В качестве субсидиарного ответчика к участию в деле привлечена мэрия города Новосибирска. Требования истцов удовлетворены частично, в возмещении материального ущерба истцам отказано. Мотивированное решение суда не изготовлено. В законную силу судебный акт не вступил. Вместе с тем мэрия города Новосибирска не планирует обжалование указанного судебного акта», — сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.







Старший помощник прокурора Первомайского района Дина Шворнева пояснила, что по уставу детского сада он должен платить сам. «При недостаточности денежных средств у детского сада взыскание производить в субсидиарном порядке с муниципального образования города Новосибирска в лице мэрии за счёт казны», — пояснила Дина Шворнева.





Шворнева добавила, что в выплате материального ущерба родителям отказали, так как мэрия до этого заплатила им 100 тысяч рублей на погребение.







Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, 4-летняя девочка погибла 7 декабря 2015 года во время прогулки на площадке около детсада, пока воспитательница Кристина Керобян отвлеклась на мобильный телефон. Ребёнок просунул голову между ступенями горки, не смог самостоятельно освободиться и задохнулся. В июне 2016 года Керобян получила 2 года в колонии-поселении, а в июне 2016 года в детском саду поменяли горку. После скандала мэр Анатолий Локоть уволил главу городского управления образования Наталью Копаеву.





В департаменте образования мэрии добавили, что после этого происшествия во всех детских садах Новосибирска изменили инструкции для младших воспитателей — им запретили пользоваться телефонами в группах и на прогулке с детьми. Кроме того, в садах проверили игровое оборудование.





Горка, на которой погибла девочка



