На «Родниках» открылся первый многозальный кинотеатр с интерьером из «Пионера»

Кинотеатр «Голден Сити» открылся в ТЦ «Голден Парк» в Калининском районе Новосибирска
Кинотеатр «Голден Сити» открылся в ТЦ «Голден Парк» в Калининском районе Новосибирска

В ТЦ «Голден Парк», находящемся на границе микрорайонов «Родники» и «Снегири», открылся трёхзальный кинозал «Голден Сити». Новый кинотеатр заехал на третий этаж торгового центра в пустующие площади бывшей детской игровой зоны.


«С "Пионера" мы съехали и начали заниматься открытием этого кинотеатра. Использовали кресла [«Пионера»], интерьер частично оставили. Единственное, что пришлось закупать полностью — новое кинооборудование», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ глава кинокомпании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов.


«Голден Сити» — первый за последние 10 лет новый кинотеатр в Новосибирске компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн». В кинотеатре три зала — два из них на 130 кресел каждый, третий — около 100. Два зала уже работают, третий открывается в начале следующей недели. В дальнейшем возможно появится и четвёртый зал — на 30 мест для артхаусного кино.


Стоимость билетов — как и в остальных кинозалах компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» — от 60 до 250 рублей (самая низкая цена — для пенсионеров). Во всех залах могут идти фильмы в формате 2D и 3D.


Интерьер новому кинотеатру достался от закрывшегося «Пионера»
Интерьер новому кинотеатру достался от закрывшегося «Пионера»


В «Голден Сити», отметил Саинов, будет показан и скандальный фильм «Матильда» режиссёра Алексея Учителя, хотя кинокомпанию предупреждали о поджогах в случае проката этой ленты.


«Я считаю, что показывать надо. Пусть государство регулирует такие вещи. Но прокатное удостоверение же дали. Могли бы в этом прокатном удостоверении написать, мол, давайте показывать его только ночью и только, если на каждого зрителя будет по два милиционера. Из тех друзей, кто видел этот фильм, говорят, что это лёгкая любовная история. Ну не повезло, что эта история была связана с Николаем II, которого причислили к лику святых. Нельзя людей ограничивать в выборе фильмов: не хотите — не ходите. Государство же у нас всё-таки светское», — пояснил Галым Саинов.


Возможно, со временем в «Голден Сити» откроется и четвёртый зал — всего на 30 кресел
Возможно, со временем в «Голден Сити» откроется и четвёртый зал — всего на 30 кресел


Справка: «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» — новосибирская кинопрокатная компания. На сегодняшний день в сеть входят кинотеатры «Седьмое небо» в ТЦ «Калинка», «Аврора», «Горизонт» и «Голден Сити» в ТЦ «Голден Парк». Также «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» составляет репертуарную политику для кинозала ККК имени Маяковского и управляет кинотеатрами в Бердске, Искитиме и Кемерово.

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