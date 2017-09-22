Внезапно: в 2006 году Павел Дуров лично уговаривал новосибирцев зарегистрироваться «ВКонтакте»

Павел Дуров лично приглашал новосибирцев в свою соцсеть и не понимал, почему некоторые из них реагируют грубо
Павел Дуров лично приглашал новосибирцев в свою соцсеть и не понимал, почему некоторые из них реагируют грубо

Сообщество о жизни Академгородка ACDM 21 сентября опубликовало «ВКонтакте» ссылку на переписку Павла Дурова с новосибирцами — в 2006 году он лично зазывал жителей Советского района «глянуть» на новый сайт, который тогда ещё называл «каталогом студентов». «Исторический тред! Реакция пользователей просто потрясающая, почитайте, мы залипли и пару раз всплакнули», — пишут авторы из ACDM.


Первое сообщение от Дурова
Первое сообщение от Дурова


Сообщение Павла Дурова опубликовано на форуме Академгородка 27 ноября 2006 года, спустя почти два месяца после регистрации доменного имени vkontakte.ru. «Друзья, мы с братом разработали закрытый каталог анкет студентов и выпускников, где, как мы надеемся, весьма удобно искать однокурсников по факультетам и кафедрам», — писал основатель «ВКонтакте». При составлении каталога Дуров столкнулся с проблемой — ему не хватало информации о факультетах из официальных источников, поэтому он попросил учащихся в НГУ проверить — корректно ли составлена база по новосибирскому университету.


В этом же посте он немного рассказал о самом проекте: «Я надеюсь, что мы потрудились не зря и многим идея покажется интересной. Это не просто статичная база данных — в каталоге студенты объединены дружескими отношениями, увлечениями, любимыми фильмами, группами и так далее. Там много технически изощрённых вещей (типа ajax'а), можно даже отмечать лица друзей на фотографиях группы — такого ещё нигде в России нет. Но самое полезное, что можно там делать, — это искать людей со своего факультета. Когда людей мало, это, понятное дело, не так захватывающе. Но можно также добавлять школы, места работы и многое другое», — писал Дуров.


Первая реакция: зачем нужен «ВКонтакте», если есть «Мой Круг»?
Первая реакция: зачем нужен «ВКонтакте», если есть «Мой Круг»?


Академовцы тогда отреагировали на призыв неоднозначно. Сперва они потребовали от Дурова объяснить, чем этот сайт «лучше» сайта moikrug.ru (это исключительно студенческая, а не профессиональная соцсеть, ответил Дуров), а потом принялись ругать сервис от mail.ru.


30 ноября Дуров обеспокоился, что из НГУ «ВКонтакте» зарегистрировались только 30 человек. В связи с чем он устроил конкурс, судя по всему, с денежным призом, однако об условиях узнать уже не получится — страница с правилами теперь недоступна. «Я там первый раз так много про себя написал в cети, чет даж не по себе», — забеспокоился в тот же день пользователь zima (орфография оригинала сохранена).


Дуров поражен неприветливостью сибиряков
Дуров поражен неприветливостью сибиряков


В декабре агрессивный академовец bor-50 написал в треде: «А какого <...> тебе требуется на сайте НГУ?». Дуров ответил: «Зачем вы так?.. Я приношу извинения, если моё присутствие здесь как человека не из НГУ причинило неудобства... У меня мама — сибирячка — много наслышан об этом вузе, хотел узнать мнение НГУшников». К тому моменту в соцсети уже зарегистрировались 82 студента НГУ. К 11 февраля, по словам Дурова, «ВКонтакте» зарегистрировались 844 НГУшника.


Зимой и весной 2007 года пользователи форума заботливо сообщали Дурову о частых технических неполадках на сайте или собственной неспособности зарегистрироваться, сначала основатель соцсети спустя некоторое время отвечал, однако вскоре сообщения от него прекратились — последний пост от Дурова датирован 15 марта 2007 года (тогда число пользователей сайта выросло со 100 тысяч до 3 млн человек).


Не все пользователи сразу были довольны
Не все пользователи сразу были довольны


Пользователи перестали писать в этот тред в 2008 году, однако в 2014 обсуждение вновь возобновилось, но всего на несколько дней.

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