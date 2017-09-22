Внезапно: в 2006 году Павел Дуров лично уговаривал новосибирцев зарегистрироваться «ВКонтакте»

Павел Дуров лично приглашал новосибирцев в свою соцсеть и не понимал, почему некоторые из них реагируют грубо

Сообщество о жизни Академгородка ACDM 21 сентября опубликовало «ВКонтакте» ссылку на переписку Павла Дурова с новосибирцами — в 2006 году он лично зазывал жителей Советского района «глянуть» на новый сайт, который тогда ещё называл «каталогом студентов». «Исторический тред! Реакция пользователей просто потрясающая, почитайте, мы залипли и пару раз всплакнули», — пишут авторы из ACDM.







Первое сообщение от Дурова





Сообщение Павла Дурова опубликовано на форуме Академгородка 27 ноября 2006 года, спустя почти два месяца после регистрации доменного имени vkontakte.ru. «Друзья, мы с братом разработали закрытый каталог анкет студентов и выпускников, где, как мы надеемся, весьма удобно искать однокурсников по факультетам и кафедрам», — писал основатель «ВКонтакте». При составлении каталога Дуров столкнулся с проблемой — ему не хватало информации о факультетах из официальных источников, поэтому он попросил учащихся в НГУ проверить — корректно ли составлена база по новосибирскому университету.







В этом же посте он немного рассказал о самом проекте: «Я надеюсь, что мы потрудились не зря и многим идея покажется интересной. Это не просто статичная база данных — в каталоге студенты объединены дружескими отношениями, увлечениями, любимыми фильмами, группами и так далее. Там много технически изощрённых вещей (типа ajax'а), можно даже отмечать лица друзей на фотографиях группы — такого ещё нигде в России нет. Но самое полезное, что можно там делать, — это искать людей со своего факультета. Когда людей мало, это, понятное дело, не так захватывающе. Но можно также добавлять школы, места работы и многое другое», — писал Дуров.







Первая реакция: зачем нужен «ВКонтакте», если есть «Мой Круг»?





Академовцы тогда отреагировали на призыв неоднозначно. Сперва они потребовали от Дурова объяснить, чем этот сайт «лучше» сайта moikrug.ru (это исключительно студенческая, а не профессиональная соцсеть, ответил Дуров), а потом принялись ругать сервис от mail.ru.







30 ноября Дуров обеспокоился, что из НГУ «ВКонтакте» зарегистрировались только 30 человек. В связи с чем он устроил конкурс, судя по всему, с денежным призом, однако об условиях узнать уже не получится — страница с правилами теперь недоступна. «Я там первый раз так много про себя написал в cети, чет даж не по себе», — забеспокоился в тот же день пользователь zima (орфография оригинала сохранена).







Дуров поражен неприветливостью сибиряков





В декабре агрессивный академовец bor-50 написал в треде: «А какого <...> тебе требуется на сайте НГУ?». Дуров ответил: «Зачем вы так?.. Я приношу извинения, если моё присутствие здесь как человека не из НГУ причинило неудобства... У меня мама — сибирячка — много наслышан об этом вузе, хотел узнать мнение НГУшников». К тому моменту в соцсети уже зарегистрировались 82 студента НГУ. К 11 февраля, по словам Дурова, «ВКонтакте» зарегистрировались 844 НГУшника.







Зимой и весной 2007 года пользователи форума заботливо сообщали Дурову о частых технических неполадках на сайте или собственной неспособности зарегистрироваться, сначала основатель соцсети спустя некоторое время отвечал, однако вскоре сообщения от него прекратились — последний пост от Дурова датирован 15 марта 2007 года (тогда число пользователей сайта выросло со 100 тысяч до 3 млн человек).







Не все пользователи сразу были довольны





Пользователи перестали писать в этот тред в 2008 году, однако в 2014 обсуждение вновь возобновилось, но всего на несколько дней.