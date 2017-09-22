Режиссёр «Матильды» записал видеообращение к первым зрителям в Новосибирске

Режиссёр надеется, что новосибирцам понравится заранее осуждаемый фильм

Режиссёр «Матильды» Алексей Учитель не смог приехать на премьерный показ в Новосибирске — вместо этого он записал для новосибирцев видеообращение, которое покажут в зале перед фильмом.







«Я очень люблю ваш город, Новосибирск, мне кажется, что там живут замечательные люди, которые прежде всего любят хорошее кино. Поэтому я рад, что второй всего лишь показ нашего фильма состоится именно в вашем городе», — обратился режиссёр к первым зрителям.







Он выразил надежду, что новосибирцы получат удовольствие и «положительные эмоции» от просмотра, и самое главное, подчеркнул он, узнают что-то новое об истории страны.











Картина «Матильда» стала широко известна задолго до выхода в прокат — против её показов выступили РПЦ и депутат Госдумы Наталья Поклонская, а активисты грозили поджигать кинотеатры, где фильм будут показывать. Они пообещали не пропустить показ в Новосибирске.







Премьера в Новосибирске состоится при поддержке мэрии 22 сентября — более чем за месяц до всероссийской. Билеты в самый большой зал кинотеатра «Люксор», получившего эксклюзивное право показа, раскупили за несколько часов.