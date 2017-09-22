Власти потратят 500 тысяч на ремонт «Мерседеса», который стоит всего миллион рублей

На ремонт «Мерседеса» власти готовы потратить почти 500 тысяч рублей

Власти Новосибирской области решили взяться за ремонт старого «Мерседеса», который нужен для сопровождения официальных делегаций.







Как следует из документов на сайте госзакупок, областному учреждению «Хозяйственное управление» нужен подрядчик, который готов отремонтировать двигатель внутреннего сгорания автомобиля Mercedes-Benz S 500.







«Автомобиль находится на балансе ГКУ НСО "Хозяйственное управление" и используется для сопровождения официальных делегаций. Эксплуатируется более 10 лет. Необходимость ремонта двигателя внутреннего сгорания возникла в связи с его эксплуатационным износом и большим пробегом автомобиля», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.





Начальная (максимальная) цена контракта составляет 497 566,66 рубля. За ремонт машины заплатит областной бюджет, говорится в документах закупки.





В базе ГИБДД, судя по идентификационному номеру машины, указано, что это серебристый седан 2007 года выпуска. На сайте drom.ru автомобили Mercedes-Benz S 500 такого же возраста продаются в среднем за 1 млн рублей.







Электронный аукцион состоялся 21 сентября. В нём приняла участие только одна компания — ООО «СПАРК-АВТО», сколько запросила организация за работу, пока неизвестно. Компания должна будет отремонтировать машину через пять дней после заключения контракта.





Весной правительство Новосибирской области объявляло другой конкурс, связанный с перемещением чиновников. Власти искали службу такси за 3,7 млн рублей, чтобы возить сотрудников в командировки на трёх машинах представительского класса.

