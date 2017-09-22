«На нас жалуются»: фанаты Linkin Park высадили шесть лип и встретили отпор новосибирцев
Поклонники рок-группы Linkin Park начали делать аллею памяти погибшего вокалиста Честера Беннингтона у площади Кирова в Новосибирске, но работы пришлось закончить после предупреждения чиновника. Будущую аллею фанаты так и называют — «Линкин Парк».
Новосибирские фанаты Linkin Park высаживали деревья 21 сентября на улице Петухова — их акция совпала с городским мероприятием «Посади своё дерево», когда мэрия просила жителей высаживать саженцы.
Поклонники успели посадить 6 лип в будущей аллее под контролем специалиста администрации Кировского района, но во время акции участникам позвонили из «Горзеленхоза» и потребовали прекратить работы, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор Алла Удодова.
«Мы вчера высаживали шесть лип. Мы их высадили, а что с остальными деревьями делать — непонятно. Нам запретили высаживать всё без контроля, а контроль нам и не дают. Когда он (представитель "Горзеленхоза". — М.М.) позвонил, он спросил, читали ли мы ответ, который он нам составил.
Я повторила, что нам непонятен этот ответ — мы накануне обращались за разъяснением, как связано намерение создать парк на соседней территории с желанием высадить 40 деревьев сейчас.
После этого он сказал, что ему поступают звонки от жителей, которые жалуются, что мы высаживаем деревья», — описала организатор.
Оперативно связаться с директором «Горзеленхоза» Александром Суминым не удалось — он не отвечал на звонки. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прояснить позицию муниципалитета насчёт «Линкин Парка».
По информации из ответа Главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии, который предоставили поклонники группы, в ГУБО не возражают против посадки деревьев на этом участке, если работы будет контролировать «Горзеленхоз».
А директор учреждения ответил организаторам, что им нужно согласовать новые деревья с жителями Затулинского жилмассива, а также представить проект сквера с экспертными советами мэрии, сказано в его ответе поклонникам Linkin Park.
Алла Удодова подчеркнула, что сейчас они хотели только посадить деревья, а создание и обустройство сквера ещё впереди. «Мы два месяца ходим по кабинетам», — заключила она.
Летом сразу две горожанки прислали на конкурс «125 идей для Новосибирска» идею установить памятник американскому музыканту Честеру Беннингтону из группы Linkin Park, который скончался 20 июля.
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Мария Морсина
Фото vk.com/siblinkinpark