Терминалы для безналичного расчёта поставили в маршрутке от площади Калинина
Терминалы для безналичной оплаты проезда установили в маршрутном такси
«Сегодня мы вводим, с завтрашнего дня они поедут», — рассказали корреспонденту в транспортной компании «ПАТП 1118», которая обслуживает маршрут.
В сентябре перевозчик уже установил терминалы на двух маршрутах:
В планах «ПАТП 1118», как пояснили в компании, сделать безналичный расчёт и на других маршрутах, но уже в следующем году.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Анна Богданова
Фото предоставлены «ПАТП 1118»