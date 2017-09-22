Терминалы для безналичного расчёта поставили в маршрутке от площади Калинина

Терминалы появились в маршрутном такси № 87

Терминалы для безналичной оплаты проезда установили в маршрутном такси № 87 («Посёлок Клюквенный – Площадь Калинина») — с воскресенья его пассажиры смогут рассчитываться по картам.







«Сегодня мы вводим, с завтрашнего дня они поедут», — рассказали корреспонденту в транспортной компании «ПАТП 1118», которая обслуживает маршрут.





В сентябре перевозчик уже установил терминалы на двух маршрутах: № 65 («Микрорайон "Стрижи" – Метро "Заельцовская"») и № 10 («с/х Левобережный – ж/м Акатуйский»). В транспортной компании уже отчитывались, что после введения терминалов пассажиропоток в маршрутках вырос на 7,35%.





В планах «ПАТП 1118», как пояснили в компании, сделать безналичный расчёт и на других маршрутах, но уже в следующем году.

