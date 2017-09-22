На месте вечного котлована у метро «Октябрьская» начали строить парковку

Вместо котлована к весне обещают построить паркинг

На пустыре рядом с офисом банка «Левобережный» на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска начала работать строительная техника — эта площадка стояла за забором около 10 лет. По данным паспорта объекта, разрешение было выдано в начале августа.





Земля принадлежит ГК «Дом-Строй», которая возводит жилой комплекс «Флотилия» неподалёку, — группа приобрела землю менее года назад у компании «Сибакадемстрой». В «Дом-Строе» рассказали, что решили построить в котловане подземную парковку.







«Этот участок порядка 10 лет стоял, не осваивался. Учитывая, что там котлован, который очень долго стоял, мы решили в целях безопасности выполнять там подземную парковку, — пояснил директор по развитию ГК «Дом-Строй» Валерий Фёдоров. — Никакой опасности обрушения нет, там укрепление выполнено нашими предшественниками, всё нормально, но ненормально то, что практически в центре города стоит яма в 8–9 метров глубиной».







Стройку планируют закончить в I квартале 2018 года: место котлована займёт двухуровневый паркинг на 130 автомобилей. Проект будущего строительства на этом месте пока не утверждён, но, подчеркнул Фёдоров, «какой бы объект в дальнейшем ни строился, в любом случае он потребует парковки».







Разработка проекта на этой территории началась в середине «нулевых»: тогда здесь планировали построить две башни гостинично-офисного комплекса «Скай Сити», который спроектировали в Японии.







Вопрос безопасности котлованов на новосибирских стройках относительно часто всплывает в последнее время. Серьёзные проблемы с ними возникали, например, на улице Большевистской, где долго не могли решить проблему движения грунтов. Угроза обрушения жилого дома рядом с заброшенным котлованом в центре города привела к объявлению режима ЧС. А в июле неукреплённая стенка вырытой под строительство ямы засыпала рабочего.