Новосибирца будут судить за поддельную прописку для сына ради места в гимназии

Отец первоклассника попал под уголовное дело за использование поддельного документа
Отец первоклассника попал под уголовное дело за использование поддельного документа

Новосибирец пошёл под суд за поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания, с помощью которых он хотел устроить сына в первый класс элитной гимназии.


По версии дознания, в феврале 2017 года 45-летний мужчина купил в интернете для себя и для своего сына поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания. Покупка обошлась в 9 тысяч рублей, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Владимир Мишин.


По его словам, в свидетельствах было указано, что семья зарегистрирована на улице Сибирской — на микроучастке, который относится к гимназии № 4. Хотя на самом деле по этому адресу семью никто официально не регистрировал. 


В феврале 2017 года мужчина предъявил эти документы директору гимназии с просьбой зачислить ребёнка в первый класс. Но у директора гимназии закрались сомнения в том, что регистрация настоящая, и он обратился в прокуратуру Железнодорожного района — прокуроры и обнаружили подделку. По материалам прокурорской проверки полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложенного документа). Сейчас материалы дела направлены мировому судье.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ директор гимназии № 4 Валерий Маргун, в последние годы число первоклассников на микроучастке гимназии настолько выросло, что волей-неволей приходится сомневаться в том, что все эти дети тут реально живут.


Поэтому часть полученных от родителей документов гимназия направляет на проверку в прокуратуру.


«У меня перед дверью стояла очередь из родителей, которые подавали документы в соответствии с законом, с 1 февраля. Я вышел и сказал: "Уважаемые родители, все документы, которые вы мне сегодня подадите, я передам в прокуратуру для проверки. Я очень сомневаюсь, что те, кто сейчас находятся здесь, уже официально имеют регистрацию — и ребёнок, и один из родителей — на территории [микроучастка] гимназии". Человека три ушли сразу. Остальные, в том числе и те, которые потом попались, сказали: "Нет, у нас всё нормально, что вы, что вы". Ну ради бога, подавайте. Я все документы, все копии перенаправил [в прокуратуру], в результате эта семья попалась», — вспоминает директор гимназии.


Он подозревает, что это не единичный случай махинаций с пропиской ради места в гимназии. «Я точно знаю, абсолютно, что очень многие эту прописку приобрели. Не знаю как — я не могу обвинять никого, но точно знаю, что, когда они к нам приходили на подготовку, у них был совершенно другой адрес и никакого отношения к нашему микроучастку он не имел. Но вдруг в течение 3–4 месяцев они все массово купили квартиры на территории гимназии. Таких было порядка 38 семей. Но, к сожалению, дополнительные обращения в прокуратуру ничего не выявили, все они оказались внесёнными в базу УФМС», — рассказал Валерий Маргун.


По его словам, первоклассник, отец которого попался с поддельными свидетельствами о регистрации, в итоге учиться в гимназию не пришёл.


Весной 2017 года суд вынес приговор ещё одному новосибирцу, который купил прописку ради того, чтобы его ребёнок пошёл в престижную школу. Это преступление также произошло в Железнодорожном районе Новосибирска. Подсудимый отделался штрафом в 13 тысяч рублей

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