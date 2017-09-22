В Новосибирске начали убирать последние летние веранды





Новосибирские заведения начали демонтировать летние веранды. Часть этих открытых площадок до сих пор работает, но люди на них всё равно уже не садятся.











Одним из первых летнюю веранду в центре убрал бар «Семь лис». Нужно отметить, что и появилась она в этом году позже других — только ко второй половине лета.









Вчера за день разобрали свой летник в кофейне, которая сейчас временно работает без названия (новосибирцам она известна как Traveler's Coffee).











На летней веранде «Утро вечера» остались только цветы.











Летняя площадка бара «Шашлыкофф» пока на месте, но мебель с неё уже убрали.











А вот по соседству, в баре Guevara, можно сесть на летник хоть сейчас. Но народа почему-то нет.











По-прежнему готовы принимать посетителей и на летних верандах заведений «Чучвара» и People's. В «Чучваре» рассказали, что, наверное, будут разбирать летник уже на будущей неделе, потому что там всё равно никто не хочет уже сидеть, даже несмотря на установленные обогреватели.











Вчера убрали мебель и с летней веранды ресторана «Библиотека». «В последний раз на ней сидели на прошлой неделе. Мы бы чуть утеплились инфракрасными лампами, но там ветер прямо на нас дует, надо тогда ещё и от ветра что-то придумывать, нет смысла. Да тут ещё и цветы почти все высохли уже», — говорит владелица заведения Наталья Ильина.









На летнике «Уголка Святого Патрика» тоже ни души, но мебель ещё стоит. «Ждем тёплого дня», — надеется директор заведения Евгения Вторушина. А вот пару высоких столов по соседству, у входа в «Буфет №1», не будут убирать и зимой. «Там у нас всесезонная открытая площадка», — шутит Евгения.









Единственное место, где удалось застать любителей посидеть на свежем воздухе — лавочки перед кофейней-кондитерской «Дудник». Наверное, эту пару греет обжигающий кофе. А может, любовь.





Тем временем новосибирские синоптики уже объявили, что на предстоящих выходных нас ждут уже первые заморозки и мокрый снег.