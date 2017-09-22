В Новосибирске начали убирать последние летние веранды

В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


Новосибирские заведения начали демонтировать летние веранды. Часть этих открытых площадок до сих пор работает, но люди на них всё равно уже не садятся.


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


Одним из первых летнюю веранду в центре убрал бар «Семь лис». Нужно отметить, что и появилась она в этом году позже других — только ко второй половине лета.


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


Вчера за день разобрали свой летник в кофейне, которая сейчас временно работает без названия (новосибирцам она известна как Traveler's Coffee).


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


На летней веранде «Утро вечера» остались только цветы.


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


Летняя площадка бара «Шашлыкофф» пока на месте, но мебель с неё уже убрали.


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


А вот по соседству, в баре Guevara, можно сесть на летник хоть сейчас. Но народа почему-то нет.


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


По-прежнему готовы принимать посетителей и на летних верандах заведений «Чучвара» и People's. В «Чучваре» рассказали, что, наверное, будут разбирать летник уже на будущей неделе, потому что там всё равно никто не хочет уже сидеть, даже несмотря на установленные обогреватели.


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


Вчера убрали мебель и с летней веранды ресторана «Библиотека». «В последний раз на ней сидели на прошлой неделе. Мы бы чуть утеплились инфракрасными лампами, но там ветер прямо на нас дует, надо тогда ещё и от ветра что-то придумывать, нет смысла. Да тут ещё и цветы почти все высохли уже», — говорит владелица заведения Наталья Ильина.


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


На летнике «Уголка Святого Патрика» тоже ни души, но мебель ещё стоит. «Ждем тёплого дня», — надеется директор заведения Евгения Вторушина. А вот пару высоких столов по соседству, у входа в «Буфет №1», не будут убирать и зимой. «Там у нас всесезонная открытая площадка», — шутит Евгения.


В Новосибирске начали убирать последние летние веранды


Единственное место, где удалось застать любителей посидеть на свежем воздухе — лавочки перед кофейней-кондитерской «Дудник». Наверное, эту пару греет обжигающий кофе. А может, любовь.


Тем временем новосибирские синоптики уже объявили, что на предстоящих выходных нас ждут уже первые заморозки и мокрый снег.

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